美國聯準會（Fed）如市場預期再降息1碼，同時重啟擴表，將從明日開始每個月購買短期公債400億美元，美元指數跌到95.54，新台幣兌美元（11）日早盤再升值快1角，來到31.12元。美國聯準會降息1碼，並啟動購債計畫，美元指數在美國降息之後，進一步跌到98.54。不過，根據最新經濟展望中位數預期，2026年底只會再降息1碼。至於亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從156.1升到155.55，韓元兌美元也從1470.01升到1463.5，離岸人民幣亦自7.0615升至7.0532兌1美元。新台幣兌美元今日早盤也持續升值，以31.2元、升值0.8分開出，在美元指數跌之下，新台幣進一步衝上31.12元，升值8.8分。不過，由於台股開低後翻紅，但上攻無力，新台幣未進一步升值，目前在31.144元盤整。