台北市議員苗博雅日前在直播中表示，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣（本島）還是可以繼續上班、上學」，但卻遭質疑過於對戰爭過度樂觀。對此，國防部長顧立雄今（11）日表示，重點是將全社會防衛韌性做好，應付所有的可能緊急事變跟重大災害。苗博雅上月底在直播時談到國防部推出的《台灣全民安全指引》，指出現代戰爭並非全境都陷入戰火，並以俄烏戰爭為例，說明未遭佔領地區仍維持上班與上課，她表示「如果台灣被敵國入侵，比如中國攻擊金門、馬祖，那其實台灣本島的大多數的日常運行，都還是會日常運作。」不過，此番言論引發質疑美化戰爭。顧立雄今日上午出席立院114年度中央政府總預算案協商，並於會前受訪。針對苗博雅的言論，顧立雄表示，重點是在於面對任何的危機或重大的天災地變時，要發揮的是全社會防衛的韌性，假設我們將全社會防衛韌性做好、準備得好，我們就能夠面對所有重大的災害，以及任何緊急的事變，這個才是一個重點。也就是說當每個人民都能夠準備妥適，我們的韌性越堅強，我們就能夠越能應付所有的可能緊急事變跟重大災害。