柯震東玩火！柯震東過往與蕭亞軒有過一段情，2人相差12歲的姐弟戀轟動一時，隨後分手、至今關係友善，而女方交往對象年紀均不超過25歲，有「鮮肉收割機」之稱。今（11）日凌晨柯震東於社群Threads玩迷因哏虧爆蕭亞軒，透露自己喜歡上平均年齡17歲的韓國男團「CORTIS」，公開高喊：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，吸引大批粉絲熱議。
柯震東今凌晨於社群Threads短短寫下「COER」，意指自己是大勢韓國男團「CORTIS」的粉絲，引來不少同路人驚喜，特別的是，柯震東自己在留言區補充道：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，直接公開點名過往相差12歲女友的名字，引起不小討論。
有網友詢問柯震東此話意思如何，才釣出粉絲親上線解答，原來「CORTIS」是平均年齡17歲的新世代偶像團體，現年34歲的柯震東也對他們著迷，年齡差距懸殊，柯震東直接把蕭亞軒當作哏自嘲，「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，率真程度惹來話題。
蕭亞軒歷任名單「超鮮」！1原因分手柯震東
蕭亞軒出道以來情史超精彩，歷任男友及緋聞對象都是帥哥鮮肉，包括黃皓、柯震東、王陽明、周湯豪、白梓軒、陳冠希等人，網友直接封她為「鮮肉收割機」，敢愛敢恨的性格也引發大讚。
回顧蕭亞軒及柯震東的戀情，蕭亞軒坦言曾努力迎合，因價值觀不同而分手，她始終堅持做自己，反映出其對愛情的坦率，當時相較事業正旺的柯震東，少了點為愛情衝動的勇氣，最終以分開收場。
🔺資料來源－
柯震東Threads
🔺資料來源－
柯震東Threads
