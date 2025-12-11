我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）多倫多藍鳥在本季打出亮眼成績，以94勝68敗奪下美聯東區冠軍，更一路挺進世界大賽，與洛杉磯道奇激戰至第7戰才黯然飲恨。然而，在藍鳥追逐冠軍的道路上，道奇日籍王牌山本由伸無疑成為最大障礙，他在系列賽的壓制力至今仍令藍鳥全隊難以忘懷。對此藍鳥總教練施奈德（John Schneider）在冬季會議中再度被問及山本由伸的表現時，他也吐出5字，感到相當無奈。山本由伸在世界大賽中，幾乎是獨自一人撐起道奇的投手群，第2戰他先發繳出完投勝，第6戰再次主投6局僅失1分奪勝；關鍵的第7戰更以「中0日」後援登板，投出2.2局無失分的強勢內容，最終3勝進帳、勇奪系列戰MVP。道奇能奪下世界大賽冠軍，山本由伸功不可沒。大聯盟冬季會議本週於奧蘭多展開，藍鳥總教練施奈德也再次被問及世界大賽的經歷。根據《Newsweek》等外媒報導，，施奈德坦言，系列賽雖已結束一個多月，但他仍時常回想起那段時光，他表示「老實說，我可能一輩子都無法真正釋懷。直到我再得到一次讓遺憾翻盤的機會為止，我都會將那段記憶帶著走。」當談到山本由伸對藍鳥打線的壓制表現時，施奈德則以一句充滿無奈又不失幽默的短語回應：「I hope he's still tired.（我希望他還很累。）」暗示藍鳥在系列賽中已被山本由伸折磨得無力反擊。雖然無緣問鼎冠軍，但藍鳥在休賽季已迅速展開補強，渴望重返冠軍行列，他們先以7年2.1億美元重金簽下前白襪強投席斯（Dylan Cease），接著又祭出3年3000萬美元邀來今年在韓職宰制力十足的韓華鷹王牌龐塞（Cody Ponce），大幅鞏固投手先發深度。