越南加速推動能源轉型之際，原本被視為關鍵拼圖的核能計畫卻再度出現變數。日本政府近日正式表態退出越南大型核電建設案，使越南長期電力供應布局面臨新的不確定性，也引發外界對未來能源穩定的關注。日本駐越南大使伊藤直樹向路透表示，由於建設時程過於緊迫，日本已決定退出位於越南中部的寧順2號核電廠計畫。該電廠原規劃發電容量為2至3.2百萬瓩（GW），依照越南政府先前訂定的路線圖，寧順2號廠將與寧順1號廠於2035年同步啟用。寧順1、2號核電廠早在2016年便因安全疑慮與預算問題而停建。伊藤指出，越南政府於去年啟動復工評估時，曾詢問原本負責興建的日本與俄羅斯是否願意續推工程；但經過多次會談後，日本方面在今年11月正式決定退出，主因是完工期限過於逼近，風險過高。依照現行規劃，越南原本預計分別於9月與12月，與國際合作夥伴就寧順1號與2號核電廠簽署協議。不過越南官員坦言，目前連1號廠的正式合約都尚未簽署，使整體計畫進度進一步延宕。此外，向來關係密切的日越雙邊關係近來也出現些許緊張。原因之一是河內市中心計畫禁行燃油機車，引發在當地主導市場的本田汽車不滿。伊藤表示，日本大使館已於9月就此議題致函越南當局，至今尚未獲得正式回覆，但他也強調，越方可能仍在籌劃進一步協商。儘管此次退出寧順2號核電計畫，日本仍未完全關上與越南核能合作的大門。伊藤指出，日方仍在評估未來以小型模組化反應爐（SMR）形式參與越南核電建設的可能性；同時，越南與其他國家官員也透露，法國、韓國與美國投資人皆已對寧順核電廠計畫表達高度興趣，越南核能發展的國際競逐仍在持續升溫。