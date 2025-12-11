奶昔控要哭了！台灣麥當勞睽違9年回歸最多人懷念的童年回憶「奶昔」，11月19日開賣、才5天便傳出一度賣完喝不到了；如今重新上市不到一個月，再度傳出光速完售的消息，粉絲憂心再也喝不到了，官方回應《NOWNEWS今日新聞》證實「奶昔暫時售完」，表示：「感謝大家的支持，因奶昔銷售反應熱烈，各奶昔限定店原物料陸續用完，已緊急補貨中，預計於2026年1月12日(一) 上午10:30恢復供應。」想喝奶昔得暫時等到明年了。
台灣麥當勞自2016年11月9日起全面停賣奶昔，多年來榮登最多人懷念的「童年回憶」榜首；總算盼到2025年，麥當勞睽違9年回歸奶昔！11月19日全台12家奶昔限定店開賣，瞬間掀起排隊炫風、才5天便一度缺貨喝不到。沒想到現在真的想喝得等到明年！麥當勞奶昔重新上市不到一個月「光速完售」，門市又賣到缺貨。
麥當勞：奶昔睽違9年回歸！全台12店掀排隊熱潮
全台12家麥當勞奶昔限定店，11月19日開賣奶昔當天排隊人潮爆滿，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊台北車站館前餐廳，見證現場超過百人包圍門市兩圈；此後幾乎每天都有人排隊買奶昔。
根據《NOWNEWS今日新聞》台北讀者分享，雖然麥當勞奶昔11月就開賣，但每次特地前往奶昔限定店，不是排隊的人有夠多、就是還沒到晚上10:00便傳出供應量截止；也曾遇到才晚上8點多到店、奶昔機器疑似操勞過度而提早下班。
麥當勞奶昔光速完售！開賣不到一個月：想喝等明年
算一算時間，麥當勞奶昔重新開賣也才不到一個月，再度傳出光速完售的消息，粉絲憂心再也喝不到了。
對此，《NOWNEWS今日新聞》求證台灣麥當勞，官方回應證實「奶昔暫時售完」，表示：「感謝大家的支持，因奶昔銷售反應熱烈，各奶昔限定店原物料陸續用完，已緊急補貨中，預計於2026年1月12日(一) 上午10:30恢復供應。（依餐廳實際現場供應為準）再次感謝您的諒解與支持。」
提醒想喝麥當勞奶昔的民眾，近期前往奶昔限定店有可能會撲空，確定要喝麥當勞奶昔，得暫時等到明年了。
全台麥當勞12家奶昔限定店一覽：
台北館前：台北市中正區館前路8號
台北西湖：台北市內湖區內湖路一段283號
板橋重慶：新北市板橋區重慶路23號
中壢中央：桃園市中壢區復興路57號
竹北自強南：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中中港四：台中市西區臺灣大道二段412號
彰化金馬：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
嘉義民雄：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學：台南市東區大學路26號
高雄五福：高雄市新興區五福二路258號
花蓮中正：花蓮縣花蓮市中正區625號
「麥當勞奶昔」販售資訊
時間：11月19日起起開始長期供應，供應時間為上午10:30起至晚上10:00
地點：全台12家門市餐廳試賣。
價格：草莓口味、香草口味，單點69元。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
資料來源：麥當勞官網
