麥當勞：奶昔睽違9年回歸！全台12店掀排隊熱潮

▲麥當勞奶昔睽違9年回來了！還帶著奶昔大哥毛毛包、購物袋周邊一起亮相。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞奶昔光速完售！開賣不到一個月：想喝等明年

表示：「感謝大家的支持，因奶昔銷售反應熱烈，各奶昔限定店原物料陸續用完，已緊急補貨中，預計於2026年1月12日(一) 上午10:30恢復供應。（依餐廳實際現場供應為準）再次感謝您的諒解與支持。」

▲麥當勞奶昔開賣不到一個月光速完售！想喝要等明年1月12日。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

▲麥當勞奶昔回歸香草、草莓2種口味，單點69元；全台12家門市限定開賣。（圖／麥當勞mcdonalds.com/tw/zh-twl）

全台麥當勞12家奶昔限定店一覽：

「麥當勞奶昔」販售資訊