▲部位替身走到房間打完招呼後，就脫下衣服秀部位給女主角、導演檢查。（圖／노빠꾸탁재훈 YouTube）

古裝愛情電影選替身幕後 排隊進房打招呼、亮部位給檢查

金奎吏介紹 《美人圖：私情畫慾》讓她成名

▲金奎吏當年以《美人圖：私情畫慾》爆紅。（圖／미인도劇照）

韓國古裝19禁愛情片《美人圖：私情畫慾》當年一上映就以火辣尺度震撼市場，女主角金奎吏近日參加網路節目，回頭聊起那些「全裸搏命」的拍攝回憶，她坦承自己一開始就放話「我很有野心」，面對劇組準備好從屁股到胸部、從手腕到腳踝的一整組替身，排隊進房給她跟導演檢查，但金奎吏偏要親上火線，把幾乎所有鏡頭都硬生生用自己的身體完成。甚至拍床戲前一天，導演、副導還直接在房間示範動作、比劃角度，讓她哭笑不得又佩服劇組：「細節到不行！」《美人圖：私情畫慾》是古裝愛情片，劇中有許多大尺度的裸露戲，女主角金奎吏詳細描述拍攝環境：「劇組準備了屁股替身、胸部替身、手腕替身、腳踝替身，身體每個部位都有，只要我和導演在待機室，替身演員就會進來，打完招呼後，把那個部位直接給導演看。」金奎吏說當年的她很有野心，「我先跟電影公司提『我想先自己試試看，不夠的再用替身』。最後採用的都是用我自己身體拍的鏡頭。導演猶豫了一下後說：『用金奎吏小姐演的版本就可以。』那瞬間我超級驕傲。」聊到床戲時，金奎吏也笑說更赤裸的真心話：「前一天導演跟副導演叫我到房間，不是會有分鏡圖嗎，副導演會演我的角色，導演在上面，兩人把角度、走位通通整理給我看，還直接示範給我看。」她無奈又佩服補充：「比想像中還要非常細節！」金奎吏今年46歲，早年曾參加過選美比賽，她回憶說：「那時候是高三，真的超年輕，以前常常在美容院就被星探發掘。」接著在模特兒界打滾一陣子，最後才正式轉向演員，不過那段時間她的存在感真的不高，作品多、討論度卻少。直到2008年，她遇上命中註定的角色：《美人圖：私情畫慾》申潤福，原本劇組和她談好，大尺度鏡頭會交給替身來處理，但隨著拍攝深入，她越演越捨不得、對角色產生感情，甚至覺得「用別人的身體詮釋申潤福」完全說不過去，於是她乾脆親自全裸上陣，連床戲都自己來，硬是把片中的情色與情感完整推到底，也靠這場破格演出一脫成名，演藝人生正式翻篇。