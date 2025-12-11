我是廣告 請繼續往下閱讀

太子集團在台布局的跨國洗錢網路愈挖愈深，專案小組近來鎖定集團主席陳志最倚重的「親信姊弟」——入籍柬埔寨的吳逸先與嫁來台灣的胞姊吳宜家。檢調發現，陳志疑透過吳逸先在香港設立「博高公司」，再以姊姊吳宜家作為掛名人頭，大手筆斥資逾10億元購置4艘豪華遊艇停泊基隆碧砂漁港，不僅作為高層私人派對場所，更疑似暗藏跨境洗錢用途。調查指出，吳逸先早年持中國籍，後轉為柬埔寨籍，是陳志在柬國最倚重的核心幹部之一，由他主導成立香港博高公司並操作遊艇資產。疫情爆發後，吳逸先未再入境台灣，遊艇管理與在台事務逐漸落到胞姊吳宜家手中。檢方發現，她不但掛名博高公司負責人，也擔任玄古管理顧問公司的第一任負責人，其角色遠非單純行政協助，而是替弟弟實質運作洗錢網路的重要節點。檢調清查 2017 至 2025 年間遊艇多次靠泊紀錄，發現陳志來台時曾親自登船招待重要來賓，船上更安排旗袍女郎伴遊，形同私人奢華派對場域。隨著洗錢案曝光，4 艘遊艇已有 3 艘遭變賣或離境，剩餘 1 艘則在今年初悄然駛離台灣，與博高公司同步結束玄古公司業務，引發外界質疑是否意圖滅證。檢方進一步揭露，玄古管理顧問公司是太子集團的「在台帳房」，由現任負責人王俊國掌控金流。每當陳志或高層李添入境消費、娛樂，相關費用都由王俊國以現金替集團埋單，檢警並在彰化、台北查扣新台幣 1300 萬與多種外幣，顯示地下匯兌規模相當可觀。