女星小禎（胡盈禎）9日迎來41歲生日，她舉辦生日派對與好友們齊聚，小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉）當然也在場。這次小禎還大方公開與Alan的合照，更附上兩人的甜蜜吻照放閃，對戀情不再保持低調，看得出來與Alan感情相當穩定，閃瞎眾人。
小禎穩交小7歲廚師男友 Alan激似大谷翔平、吳克群
小禎今年9月被拍到和一名外型神似大谷翔平的男子約會，隨後大方認愛。據悉，Alan比小禎年輕7歲，曾因為撞臉吳克群上過節目，目前經營餐廳當廚師，雖然與小禎有年齡差，但兩人感情十分穩定；Alan更已見過小禎的爸爸胡瓜，李進良也得知兩人交往，相當祝福。
小禎公開Alan帥照 生日派對甜蜜接吻
而小禎昨晚陸續在IG限時動態分享自己慶生的照片，只見她身穿一件酒紅色香奈兒上衣，男友Alan也站在一旁，小禎這次直接大方公開兩人的合照，不再低調；還在照片右下角，附上一張她與Alan的吻照，現場充滿粉紅泡泡，看得出來兩人戀情十分甜蜜。
另外，小禎IG也轉發好友佩甄送她的生日祝福影片，只見在慶生派對現場，Alan手捧花束突然現身，讓小禎驚喜不已；兩人還在眾人起鬨下接吻，Alan也對女友甜喊「生日快樂」，成為這次慶生影片的最大彩蛋。
小禎不預設立場！交往沒以結婚為目標
小禎上個月出席保養品活動時則透露與Alan大約交往半年左右，目前Alan只見過胡瓜一次，胡瓜對他的評價是「很乖」，其餘沒別的想法。至於小禎的媽媽秀秀姐，小禎表示Alan還沒見過，她自己也尚未見到Alan的家長，希望外界多給一點時間、空間，「我覺得現在講這些都太早了，會給彼此太大壓力。」
小禎表示，她傾向讓關係在輕鬆的狀態下發展，沒特別把結婚設為目標。在即將來臨的聖誕節、跨年，小禎也有規劃，她透露本來聖誕節和男友、朋友計畫要一起到東京玩，但是聖誕夜臨時接了一個工作，所以決定留在台灣過節。
資料來源：小禎IG、佩甄IG
