麥當勞新品提前被爆料！《NOWNEWS今日新聞》記者今（11）日打開麥當勞APP，發現年末早餐限定的「蕈菇滿福系列」提前上架了，還發現昨天才開賣的「巧克力三角派」竟然有獨家歡樂送優惠。官方證實表示：「預計12月22日（周一）正式公佈新產品相關資訊，敬請期待。巧克力三角派歲末餐組以產品實際供應為主。」《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新麥當勞商品資訊，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞「蕈菇滿福系列」要回歸了！APP提前爆料年末新品
麥當勞每年年末都會限期開賣早餐限定「蕈菇滿福系列」，以鮮香蕈菇醬搭配經典春麥滿福麵包，在黑胡椒醬的濃郁風味中還咬得到切片蕈菇。
《NOWNEWS今日新聞》記者今早打開麥當勞APP，發現「蕈菇滿福系列」悄悄提前上架了。看到一整排「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇滿福堡」新品，連雙層肉片的「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇青蔬滿福堡」也回歸，系統顯示將於12月24日販售。
對於早餐「蕈菇滿福系列」，台灣麥當勞回應表示：「麥當勞預計12/22（週一）正式公佈新產品相關資訊，敬請期待。」
麥當勞「巧克力三角派」開賣搶爆！歡樂送優惠搶先看
昨天才掀起甜點控排隊爆買的日本直送麥當勞「巧克力三角派」，真實口感有點像可頌麵包，外層薄脆、多層次內裡鬆軟帶Q，實際吃起來巧克力內餡是大人系的苦甜風味，不只一咬爆漿還十分濃郁，難怪在日本被譽為神級甜點。
由於有讀者提早飛日本、衝到東京竟然連跑2家門市吃不到，才發現日本當地的麥當勞「巧克力三角派」已經多家店舖完售，現在台灣單點50元就吃得到。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出麥當勞APP外洩機密，麥當勞「巧克力三角派」竟然有獨家歡樂送優惠！系統顯示12月24日將開始販售巧克力三角派的歲末餐點組合，89元「歲末雙派組」吃得到2個巧克力三角派，對比原價相當於一個只要44.5元！另外還有搭配咖啡的歲末甜心超值組、搭配紅茶的歲末甜蜜品味組最低69元起，讓人好期待。
不過，官方回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「巧克力三角派歲末餐組以產品實際供應為主。」
另外，85度C今年10月才推出三款吉伊卡哇可愛造型蛋糕，一上市即全台熱賣、2
0天售出超過五成；業者表示，原本預估三個月售完，銷售成績超出預期，提早一個半月完售。將於12月18日再推出一款6吋「小八貓立體公仔造型蛋糕」620元，限量8000個。
資料來源：麥當勞官網、麥當勞APP、85度C
