花蓮馬太鞍溪潰堤，釀成下游光復鄉災情慘重，花蓮縣政府編列明年度預算，歲出4百多億元，縣議會認為縣府因統籌分配稅增加百餘億元，應增列光復洪災重建經費，要求縣府重編預算，不過縣府認為於法無據，府會關係再度陷入緊張。縣府10日再度強調，議會所提的「退回」、「重編」、「重新檢討增列」等要求，無論名稱為何，皆無法律依據。縣府指出，依《地方制度法》第40條及主計總處解釋函意旨，議會不得為增加支出之提議，此舉恐已違法。縣府呼籲議會應回歸法治，共同依法審議預算。針對外界指控縣府「拒絕編列光復災害經費」，縣府重申這是不實指控且與事實不符。縣府說明，依《預算法》規定，地方政府可調整經費及動用災害準備金因應緊急狀況，後續重建經費則應依循法定程序提出追加減預算。縣府每年均有依法編列災害準備金，以因應各鄉鎮重大災害。縣府強調，預算籌編有法律明文，從未「拒絕編列重建經費」。縣府憂心，依《地方制度法》及相關規定，在總預算尚未審議通過前，災害準備金與預備金均不得動支。縣府舉例，截至今年度，災準金已動支9億945萬餘元，其中近7億元用於光復馬太鞍災害救急。縣府指出，倘若預算持續卡關，將直接影響鄉親權益與公共安全，呼籲議會儘速完成115年度總預算審議，以免延誤災後重建進度，影響受災鄉親福祉。