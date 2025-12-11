我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國總統川普推出的「金卡」官方申請網站已經正式上線 。（圖／翻攝自川普金卡網站）

美國總統川普（Donald Trump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（gold card）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及為每位外籍員工支付200萬美元的企業，提供在美國的合法身份，並最終獲得美國公民身份的途徑。根據美聯社等外媒報導，川普週三在白宮羅斯福廳宣布該計劃啟動，受理申請的網站也隨之上線。據網站說明，申請者須先繳一筆不會退還的申請費1.5萬美元，經國土安全部審查通過後，再繳納100萬美元，即可以「史上最快的速度」取得美國永居權，並為取得美國公民資格鋪路。據網站表示，「在個人審核完成後，這筆100萬美元的贈款證明該個人將為美國帶來實質利益。」根據個人情況，可能還需要向美國國務院支付少量額外費用。網站還展示了「金卡」的樣子，卡片上印有川普總統的肖像，背景是美國國旗，並在「TRUMP GOLD CARD」字樣下方印有他的簽名。企業也可以申請「企業金卡」（corporate gold card）來贊助其員工。根據該網站，企業需要支付1.5萬美元的手續費，以及為每位獲批此卡的員工支付200萬美元。每家企業可申請多張金卡，但每張只限一名員工使用。該網站還預告將設立「白金卡」（platinum card），該卡將允許外國國民每年在美國居住長達270天，且無需繳納海外收入所得稅。獲批此卡的外國國民除了1.5萬美元的申請費外，還必須支付500萬美元。「金卡」主要是為取代自1990年設立、為了吸引外國投資的EB-5簽證。該簽證要申請者投資約100萬美元成立一家公司，至少須提供10個工作機會。川普認為新版本是一種讓美國吸引和留住頂尖人才，同時為聯邦政府金庫創收的方式。「金卡」計畫已籌備數月，曾一度建議每張卡費用為500萬美元，不過最近修改成了個人100萬美元、企業200萬美元的收費方案。川普表示，計畫收取的所有資金「歸美國政府所有」，並預測將有數十億美元流入由財政部管理的帳戶，「我們可以利用這些錢為國家做些好事」。這個新計畫實質上是一種綠卡，有效地提供了永久合法居留權，並有機會獲得公民身份。川普表示：「基本上，這就是一張綠卡，但要好得多」， 「更具力量，一條更堅實的道路。」川普指出，企業界抱怨無法留住美國大學的優秀畢業生，只因對方來自其他國家、無法取得居留美國的資格。川普表示，企業「無法聘用最頂尖大學的人才，因為根本不知道能不能把人留下來」。川普表示，該計畫意味著美國「將會得到一些優秀的人才進入我們的國家，因為我們認為這些將是非常傑出的人」，並點名來自中國、印度和法國的頂尖美國大學畢業生，他們將可能成為獲得「金卡」的人群之一，「企業將會非常高興。」商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，將以嚴格程序審查申請人的背景，「確保這些人絕對符合進入美國的資格」。每間企業可取得多張金卡，但每張卡僅限一位個人使用。盧特尼克還表示，目前綠卡持有者的收入低於美國人平均水平，而川普希望改變這種情況，「所以，是相同的簽證，但現在只充滿了最優秀的人才。」川普長期主張強硬的移民政策，也是「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者力挺他的原因之一。過去幾周，川普政府大幅調整移民制度，聯邦官員已暫停受理來自19個國家（多數位於非洲與中東，受到川普旅行禁令限制）的移民申請，也暫停庇護申請的審核，承諾將重新檢視拜登政府時期批准的5萬多件庇護申請案。不過川普也因多次表示應該允許高技能移民入境，遭到部分MAGA運動核心人物批評。「金卡」計畫預料也將引起反彈。