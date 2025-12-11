年末最後一次網購大型優惠雙12正檔起跑，蝦皮購物今（11）日晚10點會有跨夜直播，同時還狂發免運券，剛好可以清空購物車內不同買家的商品。淘寶優惠力道比照雙11，全站8.8折起，還有滿額折，同時還有相當於88元台幣的直郵折價券。酷澎折扣相當直接，購買指定商品滿500元領券現折100元。
🟡蝦皮購物
📍活動日期：
◼︎12月11日22:00–12月12日02:00跨夜直播限時降價戰；12月12日19:00–22:00壓軸直播。
◼︎12月13日上線觀看「金多蝦年度大賞」頒獎，抽iPhone17與價值2萬元福容大飯店住宿券；即日起至12月12日參加票選亦可抽獎。
📍信用卡優惠：
◼︎國泰世華蝦皮購物聯名卡：12月12日單日消費滿15000元，最高回饋28%蝦幣；即日起開放領券，12月12日全站滿1000元折300元。。
◼︎中國信託：12月12日–12月14日單筆分期滿24000元回饋1800元；LINE PAY VISA卡最高享LINE POINTS5%回饋(上限100點)。
◼︎富邦銀行：12月12日單筆滿5000元回饋800元刷卡金。
📍活動內容：
◼︎全站免運總整理，即日起至12月14日：
—蝦皮店到宅：免運店家滿490元免運；全站店家滿690元免運。
—蝦皮店到店：免運店家滿99元免運；全站店家滿199元免運；滿249元起享隔日到貨免運。
—12月12日加碼：每人3張399元「全站免運券」，限當日使用。
—12月每週六加碼(12月13日、12月20日、12月27日)「全站不限店無限次免運」：店到店00:00–02:00滿99元、02:00–24:00滿149元；店到家不限時滿490元。
📍12/11、12/12直播優惠內容：
12月11日晚上10點直播，Dyson極輕量乾濕洗地吸塵器，原價21,900元，直播第一小時優惠價12,112元，每一小時降價一次，第四小時將降到9999元破盤價。
12月12日晚上7點直播，vivo V50 6.77吋 5G 智慧型手機，原價20990元，有機會以9111元入手
🟡酷澎
📍活動日期：
◼︎12月12日前個人清潔、家庭清潔百大品牌指定商品，單筆滿500元領券現折100元
📍信用卡優惠：
◼︎玉山銀行：12月每週六，WOW會員使用玉山信用卡於「火箭速配」「火箭跨境」下單，不限金額結帳9折，每週折扣上限100元，每週六限用1次，數量有限。
📍購物/商品優惠：
◼︎OPPO Find X9 Pro等指定機型舊機回收：至12月31日止舊機收購金加碼10%，回饋匯入指定銀行帳戶。
◼︎12月12日起買iPhone 17 全系列，WOW會員結帳綁定星展銀行信用卡，結帳金額滿2萬元即可現折1500元。
🟡淘寶
📍活動日期：
◼︎12月14日前全站88折起。
📍信用卡優惠：
◼︎玉山銀行：12月8日–12月12日單筆滿1200元送100元刷卡金。
◼︎富邦銀行：12月12日單筆滿5000元送800元刷卡金；至12月31日滿12000元送1200元刷卡金。
◼︎中國信託：至12月31日累積滿16000元送1000元刷卡金。
◼︎台新銀行：至12月31日累積滿3500元送305點台新Point。
📍活動內容：
◼︎全站88折起＋每日77折折扣券，可疊加使用。
◼︎指定金額折扣碼：滿599元折50元；滿299元折20元。
◼︎直郵運費券：每日可領人民幣20元，約88元台幣運費折抵券，當天領當天用。
◼︎刷卡立減券：1500元折120元、3%免手續費券最高折50元。
◼︎尊榮服務：新用戶免費升級、既有用戶升級5折。
📍超商貨到付款優惠：
◼︎至12月31日每日21點開搶1500元折100元
資料來源：蝦皮購物、淘寶、酷澎
