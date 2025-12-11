首波冷氣團將於本周末襲台，不少民眾早已把禦寒衣物、保暖家電拿出來準備度過寒冬，其中電暖器就是許多人的抗寒神器。但近日台電表示，包含電暖器在內，10大高功率家電「電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗」，都不建議使用延長線，恐因過熱引發跳電，甚至是致命性火災，建議民眾冬天用電上要多留意安全。
臉書粉絲團「台電電力粉絲團」近日表示，天冷時不少人都會想煮一鍋熱呼呼的湯或火鍋取暖，但提醒民眾享受美食時，千萬別忘記留意用電安全，尤其是針對會產生熱能的家電，包括「電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗」等10款高功率家電。
台電說明，電器上通常都會標示消耗功率（W），例如電磁爐開最大火約1400W、電鍋約700W、吹風機約1400W等，但在使用這些高功率家電時，要特別注意避免使用延長線，最好改裝獨立供電，也就是有專用迴路的插座。若同一迴路上同時啟動多台高功率電器，容易造成用電超過負荷，讓電線過熱跳電，甚至引發火災。
事實上，內政部曾表示，每隔一段時間就會發生因「延長線過熱」引發的致命性火災，由於延長線總是在不起眼的地方，而當它被插上多個高功率電器時，溫度有機會破百度，卻仍然會不斷作業，直到爆炸燃燒。
延長線最久5年就要換！正確用法、挑選方式一覽
在購入與使用延長線上也有許多點要注意，台電建議挑選延長線時，應針對「獨立電源開關、過載保護裝置、商品安全標章」3層面下手，建議購入有「商品安全標章」，並明確標示電壓、電流等的延長線，且找尋有過載保護，可自動斷電功能的款式。
另外，使用延長線上千萬不要「插好插滿」，要隨即注意額定容量，記得不要讓延長線「延長又延長」，不要使用高功率家電，亦不要綑綁使用，記得定期汰舊換新，保護自身與居家用電安全。
日本家事達人三木千奈過去在日本網站「saita」提醒民眾，延長線使用壽命約3年至5年，最久應在使用5年後立即汰換掉；此外，若延長線發生插座插頭鬆動、延長線發燙、電器使用異常等狀況，建議立即停用，以免引發意外，危害到生命安全。
資料來源：台電電力粉絲團、內政部、saita
