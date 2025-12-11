我是廣告 請繼續往下閱讀

誰才是2025年美國職棒大聯盟（MLB）真正的「流量密碼」？權威棒球數據網站《Baseball Reference》近日公布了2025年賽季的熱搜排行榜。連續多年霸榜的日籍二刀流巨星大谷翔平，在球員頁面總瀏覽量上退居第二，不敵紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。賈吉榮登全美流量王，關注度橫掃了美國37州。根據網站釋出的「全美流量地圖」顯示，賈吉的人氣幾乎席捲了整個美國本土。在50個州當中，有多達37個州的球迷最常查詢這位洋基隊長的數據。相比之下，大谷翔平雖然依舊是全球焦點，但在美國本土的地區上，今年僅拿下10個州，主要分布在西岸與部分非棒球熱區。在一片「法官」與「大谷」的藍海中，全美僅有3個州由在地球星突圍成功。分別是華盛頓州力挺自家的西雅圖水手捕手勞雷（Cal Raleigh）；威斯康辛州依舊最愛密爾瓦基釀酒人當家球星耶利奇（Christian Yelich）；以及堪薩斯州死忠支持堪薩斯市皇家少主威特二世（Bobby Witt Jr.）。至於北方的鄰居加拿大，則毫無懸念由多倫多藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）持續霸榜。儘管總瀏覽量屈居亞軍，但大谷翔平在特定領域的影響力仍無人能及。若以守備位置區分，他依然穩坐「投手」與「指定打擊」兩個位置的熱搜榜首。值得一提的是，大谷翔平今年以投手身分重返投手丘的那場復出戰，單場頁面總瀏覽時間長達2384分鐘，創下2025年所有單場比賽的最高紀錄。另一個有趣的數據則發生在紐約大都會身上。該隊能否打進季後賽的機率頁面，累積了高達1417分鐘的瀏覽時間，顯示球迷相當關心這支豪門球隊的命運，只可惜大都會最終仍無緣季後賽。《Baseball Reference》也同步公布了2025年十大熱搜球星名單，依序為：賈吉、大谷翔平、索托（Juan Soto）、楚奧特（Mike Trout）、勞雷（Cal Raleigh）、傳奇球星邦茲（Barry Bonds）、克蕭（Clayton Kershaw）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）、阿隆索（Pete Alonso），以及迪佛斯（Rafael Devers）。