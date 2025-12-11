我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白色汽車閃避不及，撞上農用機車。（圖／翻攝畫面）

▲大貨車雖注意到農用機車，卻未看到在一旁的白色汽車因而發生擦撞。（圖／翻攝畫面）

國道5號今（11）日清晨上演離譜一幕，一台農用機具竟逆向騎上國道，在車陣間緩慢前進，宛如「移動神主牌」現身主線道，嚇壞不少用路人。影片曝光後，網友紛紛狂刷留言調侃「火紅敞篷法拉利」、「阿北覺得戴安全帽就能上國道」等笑梗，這場驚險插曲最終也不幸釀成兩起擦撞事故，警方也依法開罰，最高可達3萬6千元。國道警方表示，事發時間為今日清晨6時17分，87歲何姓老翁疑因走錯路，竟直接把農用機具騎上國道5號南向45公里處，並一路逆向行駛。當時一輛由28歲蔡姓男子駕駛的白色小客車閃避不及，車身側面與農機後方發生擦撞，最後停在槽化線旁。未料約幾分鐘後，一名57歲莊姓大貨車駕駛遠遠雖看見農機並緊急閃避，卻忽略了停在一旁的白色小客車，結果車頭直接撞上白車車尾，碎片四散，場面一度凌亂。所幸三名駕駛均無受傷，酒測值皆為0；事故車輛於上午7時17分排除，全線恢復通行。警方指出，農用機具不得進入高速公路，已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，可處3000至6000元；另逆向行駛依第43條第1項第6款，最高可處3萬6千元，合計恐遭開罰超過4萬元，當場已禁止其駕駛。警方呼籲，家中若有長輩使用農用機具，務必提醒避免誤闖高速公路，如於國道上發現誤入或違規情形，民眾可使用「1968 APP」通報，以利警方迅速排除，維護用路安全。