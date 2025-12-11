我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林心如學陳意涵告白老公。（圖／翻攝自YouTube 一起看綜藝）

林心如和霍建華2016年結婚，生下1女，兩人雖低調，但也不避諱公開談論家庭瑣事，近來兩人低調參加許瑋甯婚禮成為話題，YouTube演算法也推薦她參加節目《幸福三重奏》的片段，在和陳意涵聊天時高喊，「嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事了！」模樣像當可愛。林心如6年前在《幸福三重奏》中到陳意涵、許富翔夫妻家中作客，聽到陳意涵嘴甜說，能嫁給許富翔是最幸福的事，她誇，「哇你好會說話哦！」下一秒現學現賣，對著鏡頭高喊，「嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事了！」事實上，林心如之前就曾被張小燕虧，不要再找帥哥，沒想到最後嫁給霍建華，也算是另類圓夢，反觀霍建華對感情很謹慎，兩人先當了10幾年的朋友，最後才走到一起。霍建華也曾在節目上聊到，認識林心如時就有感覺，但因為是很好的朋友，不想破壞友誼，這一等就是10年，被主持人魯豫問為什麼一定會破壞友誼？霍建華說，「因為我沒把握，最沒把握就是這種事情。」魯豫掩面大喊，「天吶，我一定不能碰到這樣一個男的。」有趣的是，霍建華後來想請魯豫吃飯，發現自己身上沒錢，馬上打給林心如要錢，林心如說，「不好意思啊，這個月忘記給你打生活費了。」可見家裡的錢都給林心如管，霍建華自嘲，「我微信連一毛錢都沒有！」