我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市某國中8年級女學生，8日在課堂上先是吸食電子煙被老師制止，沒多久她竟改吸食「喪屍煙彈」，隨後出現全身發抖、S形步態等怪異狀態，讓不少目擊學生當場嚇哭，事件曝光後，網友也搜出女學生社群帳號，沒想到女學生被問到「真的被上銬怎麼辦？」，而她竟只是淡淡回應「幫我錄影我要發卡點」，此話一出，讓網友看了直搖頭。回顧事件，８日上午桃園一名國中八年級女生，第一節課因吸食電子煙被老師抓到制止，卻在第二節課下課後，跑到高年級教室又吸起「喪屍菸彈」。她很快出現全身發抖、昏倒、S形步態怪異等狀況，最後甚至失去意識倒在課桌上。整個過程許多同學目擊，甚至有人嚇到痛哭，留下極大心理陰影。據了解，經初步快篩煙油依托咪酯呈現陽性，少年警察隊後續會再送鑑定機關檢驗，確認陽性後將啟動春暉個案管制的輔導機制，並將相關證物移送少年法院。然而，事件曝光後，有網友挖出女學生社群帳號，發出她在匿名提問收到的訊息，並在限時動態中回覆，有人問「對這次喪屍菸彈看法？」她說「沒有」；問「少年法院會有事嗎？」她回「因（應）該」；還有人問「會不會被上銬？」、「真的被上銬怎麼辦？」，她竟說「幫我錄影我要發卡點」。女學生遭肉搜後引發熱議，有人心疼表示「看了其實心酸，曾經也是個天真的孩子⋯也許是家庭失能沒被好好接住導致走向毀滅⋯希望台灣的下一代都能夠好好健康長大」，也有人質疑「家長到底在幹嘛？」；但多數人都對此行為予以批評。