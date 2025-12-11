女星丫頭（詹子晴）2020年嫁給警政署前署長王卓鈞的兒子王惟立後，今年7月一度傳出婚變，當時丫頭堅定否認；不過她和王惟立結婚的這幾年，確實曾鬧矛盾。丫頭近日就在節目上抱怨老公真的很不了解她，不知道她不戴手錶，還送她一支跟電影《周處除三害》中，男主角阮經天同款的粉色小豬圖案手錶，讓丫頭收到禮物後傻眼問他：「什麼意思？」
丫頭生日收《周處》同款手錶 傻眼問：什麼意思
丫頭在節目《女王大人》上抱怨老公王惟立很不會送禮，有一年她生日收到一項禮物，「我特別不能理解」。丫頭表示老公當時送她一支小豬圖案的手錶，跟阮經天在電影《周處除三害》中戴的是同一支，丫頭不解其中含意，立刻問老公：「什麼意思？」
她說老公當下還沒覺得有什麼問題，更自豪告訴她，「這支手錶很紅耶！」覺得自己送對禮物了，但事實上丫頭根本不戴手錶，「我們從交往到結婚14年了，我從來沒有戴手錶，所以他應該要知道我是不戴手錶的人，我也沒有戴手錶的習慣。」
丫頭抱怨直男思維 怒罵老公：他真的不理解我
丫頭說自己當場生氣，怒罵老公：「你送這個，我不理解你的腦袋在想什麼？」但老公還是一頭霧水，還反問她：「我送你這麼酷的東西，妳怎麼不開心？」丫頭頓時傻眼，直呼：「我應該要開心嗎？就是我連演都演不出來，因為他真的不理解我」。
主持人曾國城聽後則緩頰，表示丫頭老公其實蠻有童趣的，想送她自己覺得可愛的小禮物，只是沒有注意到丫頭不戴手錶。丫頭則認為老公就是單純直男思維，「他只用他的思維去想，這個很有趣，我送了，妳應該要喜歡」，這才是讓她不能接受的地方。
丫頭7月一度爆婚變 曬身分證配偶欄護愛
不過儘管丫頭偶爾會對老公的舉動感到無奈，但兩人的婚姻還是相當穩定。她今年7月爆出婚變疑雲時，立刻就曬出身分證後面的配偶欄，證實和王惟立並沒有離婚，更直接嗆聲爆料者：「如果無聊的爆料還敢自稱是友人，請你有種的說你是誰？」積極捍衛婚姻。
資料來源：丫頭詹子晴IG、女王大人YouTube
