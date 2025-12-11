我是廣告 請繼續往下閱讀

成功嶺替代役訓練班爆出役男施暴事件！一名王姓役男竟因「上課打瞌睡被糾正」瞬間失控暴走，當場揮拳痛毆中隊長；未料時隔一個多月，他又因不滿將被懲處，再次動手攻擊副中隊長，甚至把人打到輕微腦震盪。兩度對長官施暴的離譜行徑，引發外界譁然。台中地檢署近日偵結，全案依兩項傷害罪將王男起訴。根據檢警調查，今（2025）年6月19日上午9時許，成功嶺替代役訓練班正進行專訓課程，王姓役男疑因精神不濟打起瞌睡。杜姓中隊長依規定予以糾正，王男卻突然情緒爆裂，當場揮拳毆打中隊長胸前、頸部與下巴，造成多處挫傷。當時教室內學員目擊這突如其來的一幕，皆嚇得面面相覷。沒想到，暴怒行為並未就此停止。檢方指出，7月24日下午4時許，王男在幹訓中隊營舍走廊遇到沈姓副中隊長，對方向他告知違紀後續將執行懲處。他一聽再度失控，直接衝向前揮拳，猛擊沈男左臉頰與後枕部，造成挫傷併輕微腦震盪。兩名長官隨後均報警提告，內政部也將案件正式移送偵辦。王男到案後坦承動手，辯稱「無法控制情緒」才會施暴。檢方調閱監視器畫面、採信被害人指證並比對驗傷資料後，認定兩起攻擊行為均犯行明確。檢方說明，第一次事件涉及妨害公務及傷害，但因二罪行為同一，從重以傷害罪論處；第二次則另構成傷害罪，兩次行為犯意各別，依法請求分論併罰，全案近日已提起公訴。檢方強調，替代役身分並非免除紀律要求，訓練期間仍必須遵守規範、服從管理。此案也凸顯訓練單位面對役男情緒管理與突發衝突的風險，後續是否將強化管理流程，仍有待內政部進一步說明。