▲翁立友（如圖）跟阿信一樣都是50歲。（圖／記者李政龍攝）

五月天主唱阿信12月6日迎來50歲生日，在IG寫下生日感言，引起注意的是，1975年出生的阿信今年滿50歲，已經可以說是年過半百，不過他保養得相當好，感覺歲月沒有在他身上留下痕跡，還有人提到，阿信其實和翁立友是同一年出生，同樣凍齡的演員謝承均則是53歲，還有人笑虧他們都是吃防腐劑長大的。阿信出道26年，這26年來，他的造型、外型沒有太大變化，在演唱會上飆高音、滿場跑，和歌迷互動，完全看不出他已經50歲，有網友提到，台語歌王翁立友也同樣是50歲，一比較驚呼，「阿信是吃防腐劑長大嗎？」其實演藝圈還有很多看不出年紀的明星，像是八點檔男星謝承均，過去在電視劇《鬥魚》中飾演豹哥走紅，今年他已經53歲，和58歲的江國賓才差5歲而已，卻時常演他的晚輩。第一名模林志玲也已經51歲、金鐘視后天心和楊謹華分別是50歲和47歲，因《薰衣草》走紅的陳怡蓉46歲，都是凍齡一族。