三星電子明年將推出Galaxy S26系列旗艦新機，包含S26、S26+及S26 Ultra三款型號，但有消息傳出，S26標準版將搭載與今年S25標準版相同規格的相機模組，三星原打算提升S26的後置相機規格，但為了降低成本而做了改變，而蘋果iPhone 17的價格凍漲也影響了三星的決定。韓國媒體THE ELEC報導，三星電子的相關供應鏈指出，Galaxy S26標準版後置相機模組的主要規格已確定，將與今年S25標準版相同。S26標準版後置相機模組的像素配置為，廣角5000萬畫素、超廣角1200萬畫素、長焦1000萬畫素，與S25標準版相同。各模組的像素數直接影響影像感測器的性能，而影像感測器是相機模組中製造成本占比最高的部分。一名供應鏈商表示，三星原本計劃提升Galaxy S26標準版後置相機模組的主要規格，包括像素數，並提高產品價格，但在蘋果凍漲iPhone 17標準版價格後改變了方向。該名供應商補充，S26標準版將重新採用S25標準版的後置相機模組。另一位零組件供應商也指出，雖然致動器等部分零件可能會更動，但如果像素配置保持不變，很可能會使用同一款影像感測器。沿用相同感測器能降低製造成本。消息稱，雖然三星維持後置相機模組與前代相同的水準，但仍必須修改部分零件設計，這是為了因應原預計放入S26標準版、規格與尺寸不同的相機模組，其他零組件的設計與配置早已確定。三星本月將開始量產Galaxy S26三款機型中的Ultra機型，而標準版與Plus 版將推遲至明年初量產。三星電子原本規劃在明年的Galaxy S26系列中加入Edge版本，但因今年第二季推出的S25 Edge銷售不佳，改以Plus版本取代。三星認為，市場對超薄機型的需求偏低，由於上半年上市的Galaxy S25 Edge銷售疲弱，而蘋果iPhone 17 Air的銷量也不如預期。而業界普遍預測，明年初推出的Galaxy S26系列勢必將漲價，原因就在於近期記憶體價格大幅上漲，三星在今年推出的Galaxy S25系列三款機型均維持了基本售價的凍漲。