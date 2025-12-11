我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴佩霞（如圖）現在美國專心陪家人。（圖／尚時代文創娛樂提供）

睽違歌壇多年，隋棠的婆婆、藝人賴佩霞在首場個人演唱會後，再度走進錄音室錄製全新單曲〈總會有個人〉，象徵她音樂旅程的新篇章。但在11月30日的演唱會後有個小插曲，她缺席音樂會的小女兒，正守在丈夫Kevin的病榻前，在加護病房陪伴他，沒想到在演唱會隔天清晨，Kevin離開了，痛失女婿的賴佩霞，帶著悲傷的心情，立刻前往美國，陪伴女兒度過最艱難的時刻。賴佩霞坦言，最近為演唱會打造的歌曲〈總會有個人〉，現在已不只是演唱會的主題曲，而是她對小女婿Kevin的生命領悟與致敬，「對我來說，這首歌的誕生，就是我對Kevin留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」歌曲以「陪伴、溫暖、生命中恆常的守候」為情感軸線，原本是獻給歌迷的一份祝福，如今多了一層深沉而真實的生命厚度。賴佩霞也希望，透過這首歌，能讓更多人感受到愛的力量，無論人生在哪個階段，總會有一個人、或一份情，陪著我們往前走。目前賴佩霞仍身在美國，專心陪伴家人。〈總會有個人〉則成為她在悼念與堅強之間，用歌聲療癒自己、也療癒他人的力量來源。現年62歲的賴佩霞有過2段婚姻，第一任丈夫為呂向榮，兩人於1988年結婚，誕下長女謝沛恩、次女謝沛庭。結束8年婚姻後，賴佩霞2000年再婚現任丈夫謝志鴻，兩名女兒也隨著改姓謝。次女謝沛庭在2024年和Kevin結婚。繼子Tony的太太是隋棠，也因此，賴佩霞是隋棠的婆婆。賴佩霞的現任丈夫謝志鴻，畢業於成大電機系、美國辛辛那堤大學電機工程博士，回台灣後曾任全友電腦共同創辦人、副董事長；60歲退休後，轉到創投業發展，近年開始專注於生醫科技業，投資約5家生技公司。豐康微流體晶片公司創辦人洪建中為其學弟，2020年邀請他出任董事長。