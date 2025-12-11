我是廣告 請繼續往下閱讀

▲FTISLAND新台灣演唱會票價、座位圖、福利表公開。（圖／希林國際Chillin International）

韓國人氣樂團FTISLAND說到做到！日前才於演唱會上向粉絲承諾要當「最常來臺灣的樂團」的他們，今（11）日宣布將於明年1月24日在台大體育館舉辦《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，演唱會票價為6580元、5580元、4880元，確定12月20日上午11點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣，所有購票者，都能獲得一套臺北場限定小卡（共3張）！FTISLAND明年一月成首個來台開唱的韓國樂團，確定2026年1月24日在台大跟粉絲同歡，門票分成6580元、5580元、4880元3種，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共3張），購買6580票價者，將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買5580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。2025年對FTISLAND可說是十足忙碌而充實的1年，不僅透過全新音樂企劃「FTestination」發行5首韓文單曲，更暌違6年發行日文正規專輯《Instinct》。他們也以巡迴演唱會《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY'》、日本巡迴演唱會《FTISLAND AUTUMN TOUR 2025 ~ Instinct ~》、家族演唱會《FNC BAND KINGDOM》及各式音樂季等活動與各地粉絲相見。其中，他們多次造訪台灣，8月更受邀在富邦悍將主場日演出，以一曲經典的〈壞女人〉引領大巨蛋3萬多名觀眾大合唱，創造傳奇場面。FTISLAND頻繁來台演出，讓他們在粉絲間的「灶咖大賽」榜上有名，主唱李洪基亦在近期台北場演唱會上提及想更常到臺灣演出、與粉絲們見面，還誇口要當「最常來臺灣的樂團」，如今馬上兌現諾言，於2026年初帶來《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，與粉絲一起開啟嶄新的一頁。新的「FTSODE」系列演唱會自2023年起固定於年末登場，名稱由「FTISLAND」與「EPISODE」2個單字組合而成，象徵將FTISLAND發行的每首歌曲視為一段段篇章，最終構築成專屬於FTISLAND的完整故事。本次FTSODE以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆以典禮氛圍精心打造，日前官方更公開「邀請函」，宣布Dress Code為正裝，讓整體儀式感再度升級。值得一提的是，FTSODE過去只僅在韓國舉行，此次則首度移師海外，除了又一次展現FTISLAND與臺灣 PRIMADONNA（官方粉絲名）之間深厚的情誼外，也將以雙方在2025年共同累積的點滴為主軸，期望透過這場演出與粉絲一同回顧並紀念這一年所留下的美好時光。