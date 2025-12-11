連鎖美式賣場好市多（Costco）經常祭出超值優惠，但不少人害怕因此買貴而吃大虧。不過近期國外會員表示，意外遇到官方主動「買貴退差價」，坦言在好市多買了一台電視，卻經歷兩次降價，但好市多皆主動寄送購物卡通知補差價，讓他感到十分吃驚。事實上，該方法正是好市多「價格調整（Price Match）」規定體現，不僅保障了消費者不買貴，也藉此鞏固與顧客間的良好關係。
好市多買電視遇降價！官方主動退錢、會員不敢相信
根據《MEN'S JOURNAL》報導，一名國外網友在社群論壇Reddit好市多討論區上分享，表示前陣子在好市多賣場購入一台65吋電視，沒過多久該款電視就因優惠降價至100美元（約新台幣3121元）。怎料，他事後竟馬上收到好市多官方通知，主動贈送他一張價值100美元的購物卡（Shop Card）當作補償。
但該台電視後來又降價50美元（約新台幣1557元），本以為這次好市多不會再通知，沒想到官方再度主動告知，且還贈送該名網友50美元的購物卡，補足電視降價的差額，讓他受寵若驚，也對好市多主動維護消費者權益的舉動感到不可置信。
好市多神級條款曝光！保障會員絕對不買貴
事實上，好市多客戶服務規章中，確實有一條「價格調整（Price Match）」規定，根據官網說明，會員只要在購買商品後，於30天內遇上特定促銷日而降價，消費者即可申請退還差價，雖然在大多數情況下，都須由顧客主動申請，但不少人善用該項政策，長期下來可以省下一大筆錢，也無疑保障顧客不買貴。
這起消費經驗，讓不少人終於注意到好市多「價格調整」政策，也有人對於賣場主動通知感到震撼，吸引將近4千人按讚，多數會員也認為這是好市多贏過其他賣場最大優勢，大讚「只要善待顧客就能成功」、「這是絕佳的商業策略，它能改善顧客關係、減少退貨，而且提供購物卡還可以鼓勵顧客消費更多」。
但值得一提的是，雖然該項條例看似方便，背後還是有諸多限制，官網就有特別提到，需在商品仍處於折扣期間時提出申請，若在促銷結束後才申請有可能會被拒絕，且部分商品並不適用價格保證規定。
台灣好市多「買貴可以退價差」？店員教1招秒成功
另外，台灣好市多目前與國外好市多不同步，並未有「直接」退價差服務，但過去就有好市多店員透露，在台灣好市多要買貴退差價，只能先將「原本購入的商品」拿到現場退貨，再購入正在特價的商品，在「無條件退貨」規定協助才行得通。
但要特別提醒民眾，台灣好市多近期針對退貨規則有所更動，根據台灣好市多官網說明，目前客製化商品、特別商品、汽機車須掛牌之車輛及安裝商品，依廠商購買契約，不可進行退貨，有使用壽命的商品如輪胎與汽車電瓶，退貨政策也可能依商品會有特殊的規定。
此外，好市多自2025年4月1日起，「白銀、鉑金、鈀金條塊，以及鉑金、鈀金鑄幣」將排除在退貨範圍之外。好市多早在去年9月就調整公布，眾多最重金屬物品皆無法退貨，不過珠寶商品仍可退貨，但須先經進行鑑定，且鑑定費用須由會員自行負責，民眾在使用退貨規則上仍需多加注意最新規定，或可直接致電詢問好市多客服。
資料來源：Costco、台灣Costco、MEN'S JOURNAL
