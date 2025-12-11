我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多買電視遇降價！官方主動退錢、會員不敢相信

怎料，他事後竟馬上收到好市多官方通知，主動贈送他一張價值100美元的購物卡（Shop Card）當作補償。

好市多神級條款曝光！保障會員絕對不買貴

好市多客戶服務規章中，確實有一條「價格調整（Price Match）」規定，根據官網說明，會員只要在購買商品後，於30天內遇上特定促銷日而降價，消費者即可申請退還差價

台灣好市多「買貴可以退價差」？店員教1招秒成功

只能先將「原本購入的商品」拿到現場退貨，再購入正在特價的商品，在「無條件退貨」規定協助才行得通。

目前客製化商品、特別商品、汽機車須掛牌之車輛及安裝商品，依廠商購買契約，不可進行退貨，有使用壽命的商品如輪胎與汽車電瓶，退貨政策也可能依商品會有特殊的規定