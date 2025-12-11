我是廣告 請繼續往下閱讀

杜蘭特能否維持穩定表現？ 禁區戰力能否抵擋？ 板凳誰是關鍵X因子？

哈登能夠貢獻多少？ 團隊戰力能否提升？ 板凳能否有人跳出？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間12月12日進行，該日有4場比賽，其中最受矚目的比賽是休士頓火箭主場迎戰洛杉磯快艇的比賽。火箭目前拿下15勝6敗，暫居西區第4，快艇則是拿下6勝18敗，暫居西區第14，比賽地點：豐田中心比賽時間：台灣時間12月12日（五）上午 09：00拓荒者快艇塞爾提克11金塊📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：09：00 LIVE 火箭 VS 快艇NBA League Pass、Line Today。