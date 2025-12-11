NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間12月12日進行，該日有4場比賽，其中最受矚目的比賽是休士頓火箭主場迎戰洛杉磯快艇的比賽。火箭目前拿下15勝6敗，暫居西區第4，快艇則是拿下6勝18敗，暫居西區第14，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
休士頓火箭（15勝6敗）vs 洛杉磯快艇（6勝18敗）
比賽地點：豐田中心
比賽時間：台灣時間12月12日（五）上午 09：00
✅ 火箭觀戰焦點：近5場拿下3勝、團隊戰力穩健
火箭近5場拿下3勝2敗，經過休賽季補強後，火箭持續維持西區前段班戰績，杜蘭特（Kevin Durant）本季依舊維持明星級身手，場均繳出25.3分、4.8籃板、3.9助攻，加上持續成長的年輕球員，讓團隊戰力堅強，隱憂是在申京（Alperen Şengün）缺陣的情況下，禁區略顯單薄。
觀戰重點：
✅ 快艇觀戰焦點：表現失速、士氣陷低潮
快艇本季開季表現慘淡，目前在西區排名倒數第二，即便有哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）坐鎮，但始終無法打出化學效應，在此戰前快艇又吞下二連敗，此戰要對上前段班的火箭，快艇恐怕凶多吉少。
觀戰重點：
🏀NBA賽程（台灣時間12/10）
09：00 鵜鶘VS拓荒者
09：00 火箭VS快艇
09：00 公鹿VS塞爾提克
11：00 國王VS金塊
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09：00 LIVE 火箭 VS 快艇
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽地點：豐田中心
比賽時間：台灣時間12月12日（五）上午 09：00
✅ 火箭觀戰焦點：近5場拿下3勝、團隊戰力穩健
火箭近5場拿下3勝2敗，經過休賽季補強後，火箭持續維持西區前段班戰績，杜蘭特（Kevin Durant）本季依舊維持明星級身手，場均繳出25.3分、4.8籃板、3.9助攻，加上持續成長的年輕球員，讓團隊戰力堅強，隱憂是在申京（Alperen Şengün）缺陣的情況下，禁區略顯單薄。
觀戰重點：
- 杜蘭特能否維持穩定表現？
- 禁區戰力能否抵擋？
- 板凳誰是關鍵X因子？
✅ 快艇觀戰焦點：表現失速、士氣陷低潮
快艇本季開季表現慘淡，目前在西區排名倒數第二，即便有哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）坐鎮，但始終無法打出化學效應，在此戰前快艇又吞下二連敗，此戰要對上前段班的火箭，快艇恐怕凶多吉少。
觀戰重點：
- 哈登能夠貢獻多少？
- 團隊戰力能否提升？
- 板凳能否有人跳出？
🏀NBA賽程（台灣時間12/10）
09：00 鵜鶘VS拓荒者
09：00 火箭VS快艇
09：00 公鹿VS塞爾提克
11：00 國王VS金塊
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09：00 LIVE 火箭 VS 快艇
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。