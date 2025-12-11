我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案從12月11日到12月24日連續10個上班日開庭，今、明兩天提示本案，讓被告與檢察官表示意見，前民眾黨主席柯文哲的委任律師質疑前台北市秘書長蘇麗瓊因為與柯文哲有嫌隙，後來擔任監察委員糾正京華城案、為本案接受檢察官訊問的立場並不公正，蘇麗瓊向檢方埋怨柯文哲諸多與貪污案無關的事，例如柯文哲辯護律師蕭奕弘表示，蘇麗瓊擔任監委時，提出京華城案糾正報告，但內容欠缺都市計畫專業、調查基礎薄弱，蘇麗瓊曾是台北市政府的秘書長，與柯文哲有嫌隙卻沒有迴避，因此立場偏頗。蕭奕弘指出，蘇麗瓊顯露對於柯文哲大量不滿，調查京華城案已蕭奕弘說，京華城案偵查期間，蘇麗瓊在檢察官面前對柯文哲的抱怨記滿一整頁，但這和本案是否收賄、圖利並無關聯。蘇麗瓊不滿柯文哲要求她擔任世大運執行長，讓她感到「」，得獨自承擔責任；兩人對於閉幕式也意見不合，，但蘇麗瓊並未照辦，仍邀陳建仁出席典禮。蕭奕弘還說，蘇麗瓊認為柯文哲對事不分輕重一律列管，導致行政效率低落，柯文哲敵視文官體制，曾在開晨會時當眾飆罵貪官汙吏；，失去公正性。威京集團主席沈慶京也對蘇麗瓊有意見，他說蘇麗瓊明知林洲民無權沒收120284樓地板面積，在監察院調查報告中卻不提，利用林欽榮也仇恨柯Ｐ，變成真正的糾正案、再被檢察官濫用，他很遺憾。蒞庭檢察官回應，蘇麗瓊與柯文哲共事3年，依據親身經歷陳述，她有觀察到柯文哲對於財團的態度有所轉變，但她離開台北市政府後，，監察院報告不可能只憑蘇麗瓊一人決斷，是基於客觀公正的調查提出糾正案。