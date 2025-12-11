我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大牙離婚4個月，坦言2025年是苦澀的一年。（圖／翻攝自IG bigtooth）

藝人大牙（周宜霈）自8月宣布離婚後，雖然始終維持工作節奏，也透過社群不時與粉絲分享生活近況，但11日她罕見寫下長文，回首2025年的心路歷程，她坦言今年的生命課題只有兩個字「苦澀」，苦到讓她幾乎忘記開心的笑是什麼感覺，即便12月才剛過一半，她已迫不及待想迎接新的一年，言語裡盡是疲憊與消耗，外界也能從中感受到她正努力撐過這段艱難的修復期。回首這一年，大牙形容所有難題都像是毫無預警地向她襲來，讓她的能量被大量透支：「這份苦澀我真的沒辦法清楚形容。」儘管對外保持堅強與專業，實際上心裡的陰影與壓力遠比外界想像更深，不過她也特別感謝那個在低潮裡仍努力向前的自己：「即便苦澀，我還是一步一步走過來了。」這句話彷彿是給自己的一封慰問信，也讓許多粉絲看了相當心疼。大牙透露，這段期間她的情緒甚至投射到日常選擇上：「這兩天午茶飲品我也莫名其妙都選了帶苦味的可可。」她說連味覺都在提醒她目前所處狀態，彷彿苦味成了心情的延伸，她解釋自己並非刻意追求這種味道，而是當下的身體與情緒自然而然作出的決定，讓她意識到內在的壓力仍在慢慢發酵。面對這股苦澀大牙沒有逃避，而是逐漸從中看見新的理解：「人生的苦我沒有很喜歡，但必須接受。」她說喝下帶苦味的可可，意外感受到「被懂得、被同理」的安慰，那股從味蕾傳來的苦味，像是一種對生命課題的回應，她認為這是成為大人的過程之一，也象徵著她面對情緒與現實時的成熟轉變。雖然大牙坦言今年的艱難讓她幾乎忘記如何真正開懷大笑，但文末仍能看到她渴望前進的力量。她說自己期待2026，期待重新找回生活中的亮光，也希望能讓笑容再度回到臉上。貼文曝光後，粉絲湧入留言替她加油，鼓勵她：「苦澀之後一定會迎來甘甜。」面對外界關心，大牙也持續以開放且真誠的態度分享狀態，展現她重新站穩腳步的決心。