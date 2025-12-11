我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案一審進入決戰期，台北地院今日傳喚11名被告到庭並提示證據，柯文哲與沈慶京都否定前台北市副市長林欽榮的證詞可信度，柯文哲委任律師批評柯文哲的律師蕭奕弘說，京華城案適用《都市計畫法》第24條、準用都更的執行機制，林欽榮對於「適用」和「準用」的差異很清楚，卻刻意附和檢方、惡意曲解混淆事實；林欽榮作證說，沒有法律授權的容積都違法，但他自己擔任台南市、高雄市副市長有雙重標準，也在細部計畫中給容獎，蕭奕弘補充，林欽榮到庭作證一整天都沒看柯文哲一眼，還說出「我堅定認為」這種像是沈慶京表示，沈慶京說，林欽榮的證詞「」，林洲民卸任都發局長後曾跟他說，是林欽榮要林洲民去提120284樓地板面積已經用過了。檢方回擊被告和律師利用審視證據的機會「實質辯論」，林欽榮說京華城當時是訴訟中案件，不接受陳情，他只有解除6種限制，仍未處理陳情案要求的回復120284。其餘論告時表示意見。