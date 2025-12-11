京華城案一審進入決戰期，台北地院今日傳喚11名被告到庭並提示證據，柯文哲與沈慶京都否定前台北市副市長林欽榮的證詞可信度，柯文哲委任律師批評林欽榮惡意曲解、迎合檢方，沈慶京則爆林欽榮在台南、高雄「也搞錢」，可能柯文哲擋了林欽榮的機會，所以林欽榮恨柯文哲。
柯文哲的律師蕭奕弘說，京華城案適用《都市計畫法》第24條、準用都更的執行機制，林欽榮對於「適用」和「準用」的差異很清楚，卻刻意附和檢方、惡意曲解混淆事實；林欽榮作證說，沒有法律授權的容積都違法，但他自己擔任台南市、高雄市副市長有雙重標準，也在細部計畫中給容獎，他任內可以，到了彭振聲和黃景茂就不行，配合檢方「入罪於被告」。
蕭奕弘補充，林欽榮到庭作證一整天都沒看柯文哲一眼，還說出「我堅定認為」這種像是告發人的語氣。
沈慶京表示，不知道林欽榮為何恨柯文哲，可能柯Ｐ擋了林欽榮搞錢的機會，「我聽到的聲音是，他在台南高雄那也搞錢」。
沈慶京說，林欽榮的證詞「一點用也沒有」，林洲民卸任都發局長後曾跟他說，是林欽榮要林洲民去提120284樓地板面積已經用過了。
檢方回擊被告和律師利用審視證據的機會「實質辯論」，林欽榮說京華城當時是訴訟中案件，不接受陳情，他只有解除6種限制，仍未處理陳情案要求的回復120284。其餘論告時表示意見。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
