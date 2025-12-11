我是廣告 請繼續往下閱讀

看好國人海外旅遊商機，銀行積極搶發飛行航空哩程信用卡，國泰世華銀行近日就亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級，祭出最優5里1元。由於各家累計哩程方式也有所不同，信用卡專家表示，就信用卡回饋來說，航空哩程卡回饋率最高，但刷卡策略與一般信用卡不同，必須「集中刷卡」才能快速累計，更可趁上市升級促刷活動辦卡，集中刷卡快速累積哩程換機票。目前市面上航空相關信用卡大致分為飛行卡、航空卡及哩程卡，中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行、新光銀行都與航空公司發行「航空聯名卡」，像是玉山星宇航空聯名卡、中信中華航空聯名卡、國泰世華長榮航空聯名卡、台新國泰航空聯名卡、中信ANA聯名卡，還有新光日本航空聯名卡、樂天虎航聯名卡。中信銀行還有發行大中華攜手飛聯名卡，國泰世華銀行則有「亞洲萬里聯名卡」，12月10日更宣布優惠全面升級，祭出5元1里，堪稱是飛行航空哩程卡界的天花板，新戶最高可獲32000里，輕鬆兌換日本指定航點來回機票。另外，也有不少銀行發行飛行哩程卡，像是滙豐旅人卡、星展飛行卡、樂天樂翔卡，還有富邦商務卡及凱基雙幣哩程卡也都可以刷卡累計哩程。國泰世華銀行數位長陳冠學指出，航空哩程卡擁有高度忠誠客群，而且「集中消費」。以「亞洲萬通里通聯名卡」來說，平均刷卡金額比該行一般卡高出4成，穩居該行信用卡刷卡金額前3名，更預估在優惠全面升級後，發卡量及簽帳金額1年內可成長2成，刷卡金額可破百億元。由於國泰世華銀行還有發行長榮航空聯名卡，陳冠學認為，2大聯名卡的客群有別，長榮聯名卡客群較偏向商務客，亞洲萬里通聯名卡客群相對年輕，以生活與旅遊消費為主力，偏愛自助旅行，對里數累積與兌換有一定敏感度，尤其亞萬里程體系擁有選擇多元、低門檻的兌換優勢，也成為年輕、注重實惠客群一張「很好入門的飛行卡」。只是，市面上有航空卡、也有飛行哩程卡，該怎麼選擇呢？信用卡專家周湘台接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，就信用卡回饋來說，這類航空卡回饋率高，但刷卡策略與一般信用卡不同，必須「集中刷卡」才能快速累計哩程兌換機票等，而且可以趁上市或升級優惠時辦卡，尤其大額消費累計哩程更快。至於要選航空卡還是飛行哩程卡？周湘台表示，若是商務客較適合航空聯名卡，以升等、換機票為主要需求，尤其長程線升等效益更佳，而飛行哩程卡對年輕人較友善，兌換品項較多，換機票也有較多航空公司可選擇，具高度自由性，短程線兌換效益較佳。不過，他也提醒，還是要依據自己消費習慣仔細比較，若想快速累計哩程換機票，一定要「集中刷卡」，同時，要注意一般航空公司釋出的免費機位數量不多，需要搶位才換得到。