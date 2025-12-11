我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋志宏不滿遭到胞弟攪局怒找對方理論，雙方爆發口角更一度掏槍揮舞。（圖／翻攝畫面）

有「香水達人」稱號的富二代宋志宏，2008年時對同居黃姓女友性虐待，過程中對其電擊、痛打，最終黃女因傷重身亡。而宋男一審被判無期徒刑，案經上訴判15年6月有期徒刑。服刑10年後於2020年假釋出獄竟仍不悔改，不僅找網友至旅館開毒趴，上月24日因不滿胞弟插手其不當行為，赴位於新北市樹林的老家和對方理論，雙方爆發口角，宋男一氣之下出拳痛毆，過程中一度亮槍威嚇。警方獲報後持搜索票至宋男家中，全案依傷害、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。據《ETtoday》報導，宋志宏假釋出獄後惡性不改，於2024年5月先透過交友軟體找網友一起開毒趴，警方獲報後前往逮人，並將宋男移送法辦。而儘管宋男無業，對於花錢裝闊仍舊不手軟，不斷找親友借錢。更異想天開找上胞弟開髮廊的友人，向其辯稱要幫忙找客人，要求印名片後拿名片到銀行借錢，弟弟得知後緊急阻止。宋男不滿被攪局，上月24日晚間開車至樹林老家找弟弟理論，雙方爆發口角衝突，宋男一度掏槍揮舞。警方獲報到場後，並未在宋男所駕駛的保時捷內發現槍枝，於8日持搜索票至宋男的住處、保時捷再度進行搜索，查扣2把辣椒槍及手槍等證物。事實上，宋志宏螢光幕前形象良好，私底下卻前科累累，如今假釋的他再度爆出鬧事行徑，引發關注。對此，樹林分局表示，對於任何不法行為一定會蒐集相關事證並依法執行查緝，確保市民生活安全，不允許不法之徒消遙法外。