我是廣告 請繼續往下閱讀

亮點一：彩鋼整體浴室，老屋翻新與新建案的新選擇

▲凱撒衛浴董事長蕭俊祥。（圖／記者陳明安攝）

亮點三：電漿滅菌龍頭，13年研發「去農藥」黑科技

▲蕭俊祥指出，電漿滅菌龍頭耗費13年研發，經SGS實驗測試，30秒迅速滅菌99.9%，也可分解蔬果殘留的水溶性農藥、去異味。（圖／記者陳明安攝）

專家分析：工期從30天縮短至2天，解決漏水痛點

▲凱撒衛浴「彩鋼整體浴室（UB）」可縮短衛浴翻新工期。（圖／記者陳明安攝）

2025台北國際建材展今（11）登場，凱撒衛浴（1817）推出整體浴室、「電漿滅菌龍頭」新品，其中電漿滅菌龍頭經SGS實驗測試，30秒迅速滅菌99.9%、分解蔬果殘留的水溶性農藥，成為建材展上兩大亮點。凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，「彩鋼整體浴室（UB）」整體浴室系統已成為建築配備主流，擴大運用到住宅商辦、旅宿與長照機構等多元場域，也能活用於老屋翻新，讓消費者擁有全新衛浴體驗。蕭俊祥指出，整體浴室推出包含馬桶、臉盆與淋浴區的「三件式浴室」，配備馬桶及臉盆的「衛生間」，以及單獨的「淋浴間」。在電漿滅菌龍頭部分，蕭俊祥指出，該產品耗費13年研發，，有效去除金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸道沙門氏菌、綠膿桿菌等常見病原細菌，還能抑制腸病毒71型達96.7%。而且，清潔砧板、刀具，還能去除抹布及料理後的手部異味，重點是沒有耗材。蕭俊祥笑說，吃草莓最怕農藥殘留，但透過電漿滅菌龍頭，只要浸泡30秒就能去除殘留農藥，讓大家吃得更安心。臺灣整體衛浴產業協進會副理事長吳官庭表示，整體浴室可解決現有大樓、公寓因排水共管衍生的漏水維修與噪音問題。他進一步說明，。只是，如果舊屋共用管線問題，可能需要另外處理，或是銜接回既有管線。