隨著冬天到來，許多民眾開始物色冬季衣物，日本服飾品牌「UNIQLO」近期出現一波熱潮，在日本的UNIQLO門市，一款童裝羽絨外套被大量掃貨，且購買者竟是成年人。對於少子化的日本來說這一現象相當令人意外，UNIQLO公司也分析背後可能原因。
童裝羽絨外套賣到缺貨
根據日本知名時尚媒體FASHIONSNAP報導，UNIQLO的童裝外套穿著正掀起一股潮流，其中一款童裝羽絨外套成為社群平台熱門趨勢，部分UNIQLO分店甚至出現缺貨情形，且這款外套的購買者以成年人為主。
報導提到，這款「PUFFTECH輕暖科技童裝羽絨外套」，採用了科技蓄熱纖維，與成人款的羽絨外套和輕暖科技外套不同，採用經典橫紋設計，且外套為男女皆可穿，提供藍色、黑色、棕色、綠色、海軍藍、紫色等多種顏色選擇，尺寸從身高100公分到160公分都能穿上，在日本販售價格為3990日圓(約新台幣800元)。
短版成為流行 成年人將目光放在童裝羽絨外套上
短版外套今年成為流行，報導指出，在11月於社群平台上有眾多influencer(具影響力人士)將自己穿著「童裝羽絨外套」的照片和影片發布到社群媒體上，讓眾多日本成年男女爭相購買。
日本UNIQLO也注意到這樣的熱潮，一名UNIQLO負責人告訴日媒，他們也表示相當訝異，因為這不是公司刻意行銷的爆紅風潮，但他認為，近年來在上衣和外套的穿搭方面，越來越多人更加喜愛簡單合身的尺寸，這次的童裝現象是應是這種趨勢的延伸。報導指出，隨著社群媒體的普及，人們對於是否「上鏡」的意識增強，能讓腿看起來更修長的短版上衣受到歡迎。
UNIQLO負責人提到，在這款童裝羽絨外套的銷售量部分，黑色、海軍藍、藍色較受歡迎；尺寸方面，在童裝尺寸中偏大的 150 和 160 公分賣得最好。售價便宜加上可用洗衣機洗，以及輕微防潑水等功能，降低了消費者嘗試童裝的心理門檻。
對於這股社群媒體上的風潮，UNIQLO負責人表示，「顧客要穿什麼單品、如何穿搭，都是他們的自由，公司對此持正面態度」；至於未來是否會加強「童裝羽絨外套」的推廣，公司會在研究這股熱潮的原因和持續性後，再做考慮。
