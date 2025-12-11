蘋果公布2025年台灣App Store年度下載榜單，ChatGPT不出所料拿下冠軍，且為iPhone和iPad免費榜冠軍。付費版iPhone App是「翻牆神器」Shadowrocket，已經蟬聯多年冠軍寶座，有趣的是，第二名是「靈體偵測器：能量、超自然感測雷達」，可以透過App來檢測所在的環境是否有靈體，官方還特別警告敏感體質不建議下載。
iPhone 免費、付費App Top3
今年iPhone最熱門的「免費iPhone應用程式」年度下載冠軍為「ChatGPT」，成為台灣用戶最常下載的iPhone免費App，顯示生成式AI已正式走入日常，不再只是科技圈關鍵字，而是被大量用來聊天、查資料、寫文案、翻譯或處理工作大小事的實用工具。第二名為「Fubon+台北富邦行動銀行」今年改換新版，用戶必須下載新的App才能繼續使用，大量用戶加持之下拿下第2名。至於第3名為最容易破圈的「Threads」，延續全球社群戰場，在台灣成功吸引想追新話題、找新圈子的年輕族群。
付費App部分，翻牆軟體「Shadowrocket」已經連續多年蟬聯付費iPhone應用程式第1名。第2名是「靈體偵測器：能量、超自然感測雷達」主要用來檢測靈體的存在並捕捉，一旦捕獲會顯示東方佛教的六字箴言作為保護和祝福用戶的形式，官方提醒拍照並檢測其中的異常可以自由開啟或關閉，同時也警告「敏感體質或容易受到驚嚇的個體，請不要下載」。目前該App有上千好評，整理評分高達4.9顆星。第3名則是主打韓系奶霜濾鏡效果的攝影App「Berry底片相機」。
iPad 免費App 前三名皆為AI、生產力工具
在iPad平台上，免費App前三名由AI與生產力工具拿下，分別是ChatGPT、Goodnotes與YouTube。ChatGPT登上「免費iPad應用程式」冠軍，顯示不少人已經習慣直接在大螢幕上向AI提問、查資料或產出報告。Goodnotes則穩坐第2名，以手寫筆記結合AI摘要、整理文件的功能，成為學生族必備App之一。第3名則是影音平台YouTube。今年榜單也呼應先前蘋果在App Store Awards中提到的趨勢——不少得獎作品都以AI功能強化原本的工具或創作流程。
「付費iPad應用程式」，前三名則完全由創作工具壟斷，依序是Procreate、Nomad Sculpt與Procreate Dreams，這三款App長期受到插畫家、設計師與內容創作者依賴，今年再度同時擠進榜單前段班。今年AI繪圖、AI輔助設計工具快速成熟，創作者也開始把iPad當成集結手繪筆刷、3D模型與AI草稿的中樞，從靈感草圖一路做到成品輸出。
資料來源：App Store
