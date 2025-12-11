我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（11）日早盤一度寫下歷史新高，但盤中指數翻黑，持續疲弱，終場下殺375.98點，收在28024.75點，險守28000點大關，成交量5178億元；台積電早盤填息後則出現出現賣壓行情，最終下跌30元，報1470元。權值股多數收黑，台積電下跌30元，報收1470元；鴻海下跌7.5元，報收226元；台達電下跌23元，報收945元；廣達下跌4.5元，報收288元；聯發科下跌65元，報收1395元；富邦金下跌0.1元，收在95.1元。資金持續向記憶體族群靠攏，華邦電收盤成交爆量，共超過28萬張成交量，收在68.4元；華東挾近10萬張成交量衝上漲停，成交量也湧入超過10萬張，長近10%。封測族群台星科一開盤急拉漲停，鎖死在112.5元歷史新高。而傳統產業股漲跌互見，玻璃類股指數下挫逾2%，水泥和塑膠類股下跌逾1%，表現相對疲弱；橡膠和航運類股收漲，表現相對強勢。今日台股成交量排行前十為華邦電、力積電、主動統一台股增長、台玻、富喬、元晶、凱基金、華東、元大台灣50、旺宏。漲幅排行前十為德鴻、中福、建碁、京晨科、鉅橡、奇鈦科、志聖、IET-KY、良維。