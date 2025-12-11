我是廣告 請繼續往下閱讀

▲兩隻寵物狗趁馬凱不在家，用鼻子將玻璃門推開，開心跑到院子玩耍，但沒有把門關上，導致外頭寵物馬跟牛跑進屋內。（圖／Andrew Mackay MLA : Member for Goyder臉書）

▲一牛一馬跑進屋內搞破壞，讓馬凱返家後十分崩潰又傻眼。（圖／Andrew Mackay MLA : Member for Goyder臉書）

不少人養狗並希望狗狗能擔起看家任務，但澳洲卻有兩隻狗狗不僅沒有幫忙看家，甚至還意外成為搗亂的源頭之一。澳洲北領地議員馬凱（Andrew Mackay）近日表示，某日和家人外出回家後，發現家裡一片狼藉，外頭的寵物牛與馬還闖入室內，一查原因竟是寵物狗想跑出去玩，用鼻子開了門就跑，導致牛與馬闖入屋內開派對，讓他好氣又好笑。澳洲北領地議員馬凱（Andrew Mackay）近日分享一則家中趣事，表示某天自家兩隻寵物狗趁他不在家，用鼻子將玻璃門推開，開心跑到院子玩耍，但因沒有把門關上，導致他們一家的寵物牛蘇（Sue）和寵物馬蟋蟀（Cricket）跑進屋內，一牛一馬就這樣在屋內開起派對來。馬凱透過手機查看寵物監視器時，發現寵物牛蘇竟然出現在畫面中，瞬間感到不對勁，趕緊通知未婚妻並急速奔往家中。到了現場後，發現屋內早已變得杯盤狼藉，櫥櫃上的物品全被掃到地面，原本留給雞的蔬菜廚餘也被弄得滿地都是，牛和馬甚至還喝了魚缸的水，讓他感到哭笑不得。馬凱笑說，他們才外出不到10分鐘，狗狗就把門推開，接著就出現這場動物派對，「完全沒想到牠們會邀請其他動物來家裡玩」。影片曝光後，至今已累積超過24萬人觀看，不少人也紛紛留言笑說「這太搞笑了」、「沒想到牛跟馬也會闖空門」。