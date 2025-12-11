我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，主張助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，也就是可以直接匯入立委個人帳戶，國民黨團總召傅崐萁更公開力挺，稱此為「進步法案」，遭質疑是明目張膽地自肥，更掀起國會助理圈全面炸鍋。截至今（11）日上午已有300多名國會助理參與連署，要求撤回提案，孰料卻傳出傅崐萁「正在查水表」， 讓不少助理感到恐懼。國會助理前天以個人名義發起連署，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回提案。連署發起人、陳秀寳辦公室助理劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞表示，截至昨日，已有44位民進黨立委辦公室、24位國民黨立委辦公室、5位民眾黨立委辦公室及2個立法院黨團，共計75個辦公室助理參與連署，且持續增加中。連署發起人上午在立法院紅樓3樓公開邀請朝野立委一同連署，包括民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等6長、支持助理提出連署案的立委陳秀寳，以及民眾黨團幹事長陳昭姿皆已連署聲援助理，陳昭姿表示，黨團應該不會往全面除罪化的方向推動，也許會有個折衷版本。然而，國民黨立院助理圈稍早卻傳出，傅崐萁正在清查有多少藍委助理參與這次的連署，這讓不少人感到相當害怕，擔心會因連署而丟了工作飯碗，悄悄地引發了寒蟬效應；不過，也有不少助理無畏可能遭到施壓，強調絕不支持如此自肥的法案，積極爭取應有的權益。