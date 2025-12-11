我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部今（11）日赴雲林縣麥寮高中，與500多名師生共同觀賞今年的「深植勞動概念-校園巡迴列車」最終場活動，這是為高中生量身訂做的勞動意識舞台劇《打工完全攻略》，劇中所傳達的打工勞動權益與職場安全觀念，也在輕鬆有趣的氛圍中深植學生心中。勞動部自2016年起於全國國中小及高中職校園推動巡迴列車話劇表演活動，截至目前已走入超過589所學校，累計超過20萬名師生觀賞。勞動部長洪申翰致詞時分享，自己在高中時期的打工經驗和心情，當時很希望多一點的收入，多一點零用錢，可以買一些球鞋和想要買的東西。他強調，打工除了能增加收入，也可以增加社會經驗，了解外面的世界長什麼樣子，但無論如何，最重要的是，要把自己的權益給顧好，不能被剝削，不要涉及到危險。因此，勞動部希望學生能於在學期間即建立基本勞權意識，特別為高中生量身設計融合歌唱與舞蹈的勞動舞台劇。該劇中特別融入重要議題，例如職場霸凌防治、拒絕職場性騷擾、勞動契約簽訂注意事項、鼓勵勞工組織工會、加入工會，提醒同學避免遭求職詐騙以及注意職場安全。戲劇中也提到2026年最低工資調升至2萬9,500元，時薪調升至196元，提醒同學們如果去打工，也要注意雇主給薪是否有符合最低工資的要求。今日出席學生們非常地認真觀賞舞台劇的演出，在有獎徵答環節更踴躍搶答勞動相關問題，現場反應相當熱烈，為今年校園巡迴列車劃下完美的一幕。另外，舞台劇也進入小學表演，例如到南投縣山林圍繞的小學演出，小學生從觀賞中體會到《小兔踏踏上學去》舞台劇所傳遞的職業不分貴賤的意義，非常受到歡迎。