我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舉重選手陳冠伶一年內橫掃亞洲錦標賽、世界錦標賽與青年級比賽，共抱回12面國光體育獎章，成為本年度國光獎章數最多的運動員。（圖／翻攝自IWF IG）

114 年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今（11）日登場，今年一共頒發747面國光體育獎章，累計核發獎助學金新臺幣1億6447萬5000 元，展現臺灣體育選手在國際舞台上的亮眼成績。其中，最受外界矚目的焦點落在射箭選手李采璇，她以單年330萬元獎助學金的優異表現，勇奪本屆「年度獎金王」，成為全體得獎者中最耀眼的一位，而擁有「郭婞淳接班人」美譽的舉重好手陳冠伶獲12面國光獎章，為年度獎章第一人。李采璇今年在國際賽事屢獲佳績，在2025年世界射箭錦標賽中奪下反曲弓女子團體金牌，獲得300萬元獎助學金；隨後又在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下女子團體銀牌，再添30萬元。兩項佳績累積330萬元，讓她以壓倒性的成績成為114年度最高獎金得主。除了獎金王之外，舉重選手陳冠伶則以一年累積12面國光體育獎章，成為本年度獎章數最多的運動員。她在亞洲錦標賽、世界錦標賽與青年級比賽中滿載而歸，囊括二等三級、三等二級與三等三級多個等級的獎章，她的成績不僅在女子55公斤級賽場上具備高度競爭力，更替臺灣舉重延續長年強勢的傳統。今年國光體育獎章的「運動種類之冠」由龍舟項目拿下，共獲得168面獎章。拔河運動則以126面緊追其後，延續臺灣在拔河世界舞台的高競爭力。此外，2025年世界龍舟錦標賽更成為本年度獎助最多的團體賽事，總金額高達新臺幣2385萬元，為所有代表隊之最。本年度得獎者橫跨多達 50 餘項國際正式錦標賽與綜合型運動會，包括哈爾濱亞冬會、成都世界運動會、世界大學運動會、世界青少年相關賽事與亞洲錦標賽等，項目涵蓋田徑、射箭、軟式網球、跆拳道、舉重、自由潛水、自由車、擊劍、桌球、龍舟、拳擊等多元運動種類。我國「國光體育獎章」是由運動部頒發，旨在獎勵於國際賽事爭光的優秀運動員，依據賽事層級與名次劃分為「三等三級」，共計九個等級。其中，奧運金牌屬於最高榮譽的「一等一級」，獎助學金高達新台幣 2,000 萬元，銀牌與銅牌則分別為 700 萬與 500 萬元，獎勵額度在全球名列前茅；而亞運金牌則列為「二等一級」，獎金為 300 萬元，至於世大運金牌或亞運銀牌則屬於「三等一級」，獎金為 60 萬元，嚴謹的分級制度確立了競技運動的榮譽標竿。在獎金領取機制上，針對奧運前三名及亞運金牌得主，政府提供「一次提領」或「終身月領」的彈性選擇，以奧運金牌為例，若選擇月領，每月可獲 12.5 萬元，為選手退役後的生活提供長遠保障。此外，為了鼓勵基礎大項發展，凡於田徑、游泳及體操項目在奧運奪牌者，獎助學金將額外加碼 50%，意即金牌獎金可一舉衝高至 3,000 萬元，藉此激勵選手在國際主流競技舞台上突破自我，爭取最高榮耀。