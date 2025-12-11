我是廣告 請繼續往下閱讀

可以開啟聊天室分類的功能，這樣就可以選擇你要在哪個聊天室介面聊天，包括好友、群組、官方帳號、社群」。

▲最近網友熱烈討論LINE訊息「聊天室分類」的功能，引爆廣大迴響。（圖/記者張嘉哲翻攝）

LINE訊息太亂超難回！「聊天室分類」簡單打開秒變乾淨

是LINE在2020年先在安卓手機試行之後，同年也開放iPhone用戶可以使用。

這個功能最大用處就是可以把LINE所有訊息按照不同種類分好，包括好友個人訊息、LINE群組、官方帳號以及社群

▲開啟該功能之後，可以把聊天室所有訊息按照不同種類分好，包括好友個人訊息、LINE群組、官方帳號以及社群。（圖/記者張嘉哲合成）

LINE「聊天室分類」功能怎麼打開？實測超簡單一鍵教學

只要按「設定」往下滑到「LINE Labs」，找到聊天室分類的按鈕打開，就可以啟用「聊天室分類」功能！

▲只要按「設定」往下滑到「LINE Labs」，找到聊天室分類的按鈕打開，就可以啟用「聊天室分類」功能！（圖/記者張嘉哲合成）

LINE是現今最多台灣人拿來日常跟親朋好友聯繫、工作辦公的通訊軟體，每個人幾乎都會打開LINE來傳遞訊息，但也因為加入很多官方帳號、群組等，造成個人訊息出現非常雜亂的情況，常常要找訊息都要找半天，近日就有網友發現LINE可以打開「聊天室分類」的功能，讓聊天頁面變超乾淨，許多用戶紛紛狂讚。網友在社群平台「Threads」貼文指出「如果不想一打開LINE就被官方訊息給淹沒的話，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「每天都被官方訊息洗版，一秒打開超乾淨好爽，錯過太久了」。事實上，網友討論的這個「聊天室分類」功能，早就已經推出許久，，尤其官方帳號常常加太多，跟群組、個人訊息混雜在一起，眼花撩亂真的超級難回，打開這功能之後完全一目瞭然，超級方便。《NOWNEWS》記者過去也是不知道這個LINE的功能，這次看到網友討論串之後也實測打開看看，步驟非常簡單，如果你是群組、官方LINE帳號很多的話，這功能開啟真的會讓LINE聊天室乾淨非常多哦！