我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴娜勑捲入爭議事件，讓不少網友、粉絲都高喊展開調查（圖／＠wooju1025 IG）

韓國綜藝一線女星朴娜勑近來深陷多項爭議，原本她在8日對外表示已與爆料者「解開誤會」，企圖讓風波平息，然而「前經紀人A」日前接受《搜查班長》訪問時強調，雙方根本沒有和解，不僅沒有聽見一句道歉，甚至認為朴娜勑的公開聲明：「完全不是事實」。A並指出這場爭議的根源並非單一事件，而是在長期合作下，被她的工作態度與私下行為逐漸壓垮，甚至還被當眾怒噴：「做事做得跟狗一樣！」讓他身心受創。A表示朴娜勑曾在拍攝現場因道具問題對他發飆，儘管他事前詢問是否需要準備物品，對方卻回應「不需要」，然而正式錄影時，她卻要求立即拿出紅酒、野餐墊等道具，當他坦承「找不到」時，朴娜勑竟怒罵：「做事做得跟狗一樣，那你幹嘛還做？」此話讓現場工作人員全嚇傻，造型師亦不得不加入協助找道具。A坦言這並非第一天遭辱罵，但這次情況讓他徹底意識到：「她的性格一輩子都不會變！」針對外界以為雙方已和解，A進一步說明，8日晚間是朴娜勑主動將他叫到家中，現場還有現任經紀人與她的好友。朴娜勑當時已喝下數杯酒，只說了「如果能像以前那樣就好」，未提任何道歉，也未針對爭議內容做出澄清。A原以為只是溝通，沒想到隔天醒來，他竟看到朴娜勑對外宣稱「已和解」，此外A更透露自己尚未收到部分薪資，如仍不支付，將向勞工局提報，但朴娜勑反而請律師控告他「勒索與威脅」。除工作態度外，A更公開朴娜勑疑似濫用不明藥物，他出示的照片中，只見朴娜勑多次接受一名「點滴阿姨」注射不明成分的點滴，A說他拍下照片是擔心若發生意外能留存證據，他指出該「點滴阿姨」看似醫生，但又像不是醫生：「如果不是合格醫護，根本不能這樣打點滴！」甚至朴娜勑到外縣市拍攝時，也會有其他不明人士上門替她施打藥物，A曾拒絕配合，卻再度被痛罵：「做事做得跟狗一樣！」朴娜勑目前尚未回應前經紀人的追加指控，但相關爭議持續在韓網延燒，部分網友認為應先釐清醫療合法性，並調查施打點滴者是否具資格；也有人指出，朴娜勑長年在綜藝界以豪爽形象走紅，如今卻爆出多起工作人員指控，形象恐難挽回。法律界也分析，若拖欠薪資屬實，恐面臨勞動爭議；若濫用藥物或使用無牌醫療服務，後續可能引發更嚴重的調查與訴訟。