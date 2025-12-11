社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發討論。俄烏戰爭至今已持續將近四年，烏克蘭的學校如何運作？烏克蘭媒體近期也揭示了當地教育在戰爭之下所面臨的全新變革。
根據關注俄烏戰爭的互動媒體《Frontliner》報導，2025年，烏克蘭的學校在戰爭的陰影下持續運作，必須適應每日的威脅。避難所、地下學校和混合式教學模式已成為新的常態。學校不再只是知識傳授的地點，還包括生存安全訓練、情感心理支持和安全。
報導提到，2022年2月24日，俄羅斯發動全面入侵，爆炸聲癱瘓教室。然而，學校很快就以新的形式恢復了教學，通常是在地下或透過網路遠端教學，烏克蘭教育部稱，到2025年5月，超過80%的烏克蘭學校擁有防空洞，即使在飛彈威脅地區，也能進行線下授課。許多社區，防空洞成為實體學習場所，設有教室、供低年級學生玩耍的區域，也配備了投影設備。 2025年，地下校園的建設大量啟動，截止至八月前，已有15所學校竣工上課，另有180多所學校計劃在年底前投入使用。
烏克蘭前線地區的學校採用混合教學模式，部分課程在線上進行，部分課程在防空避難所進行。在砲擊威脅的地區，教學過程會根據情況進行調整，以便快速疏散，教室會設在安全區附近，課程安排也會進行重新調整，以確保在警報響起時不會耽誤任何學習時間。
除此之外，安全訓練已成為烏克蘭學校教育不可或缺的一部分，包含疏散演習、急救教學和緊急準備已成為課程流程之一，烏克蘭校園安全也受到高度重視，有超過一千所學校聘用了教育安全督察員，都是經過訓練的警員，職責不只有維護秩序，還會為學生、家長和老師舉辦培訓課程。
至於針對各年齡的教學差異上，對於年齡較小的孩子，有些學校會採用遊戲或故事的形式，以令人安心的方式講解空襲期間應該如何應對。學校在心理支持上，也提供與心理學專家進行的團體諮詢、藝術療法以及專注於呼吸、運動和壓力緩解的練習。
報導提到，學校在烏克蘭已成為社區安全韌性的中心，匯聚了學生、教師、家長、志工、醫務人員，甚至軍事人員，不再是獨立場域。
不過，烏克蘭在青年教育上仍面臨人口流失的考驗，根據《基輔獨立報》報導，烏克蘭青年人口急劇下降——從2022年初的近900萬降至2024年的約600萬。人口研究所警告說，如果這一趨勢持續下去，到2030年，青年人口可能降至500萬以下。
對於十幾歲的男孩來說，壓力更大。雖然烏克蘭的兵役制度規定從25歲開始，但男性一旦年滿18歲就被禁止離開烏克蘭。出於對未來徵兵或新限制的擔憂，許多父母提前採取行動，在兒子成年之前就將他們送往國外。不過，在8月28日，一項新法生效，允許18至22歲的男性自由離開烏克蘭。專家認為，這項政策有助於那些已經身處國外的人與家鄉保持聯繫，探望家人並繼續融入當地社會。
根據聯合國兒童基金會指出，光是2025年，就有超過340所教育設施遭到破壞或摧毀，進一步擾亂了兒童的生活和受教育權。自全面入侵開始以來，聯合國已核實的數據，約有2800所學校遭到破壞，但實際數字可能遠高於此。
聯合國兒童基金會提供許多學童協助，在10月份，有22,557戶家庭獲得了現金援助。在2024-2025年冬季，聯合國兒童基金會累積援助了43,337戶家庭，140,234人受到經濟援助，其中包括63,416名兒童。
聯合國兒童基金會強調，在戰爭期間保護學校和兒童受教育權勢在必行。基金會敦促國際夥伴繼續支持烏克蘭的教育部門。
