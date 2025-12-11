我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（11）日早盤創下歷史新高28568.02點後，只維持一小時的紅盤，接著迅速翻黑，盤中甚至一度跌破 28000點大關，台積電秒填息後也由紅翻黑、收在全日相對低點1470元。壓垮盤面的真正賣壓來源，疑與壽險業年底的大規模調整有關。鈞弘資本執行長沈萬鈞最新分析指出，壽險公司近期趕年底前在台股大幅減碼，為因應2026年全面接軌IFRS 17與TW-ICS新制，被迫提早「實現獲利」，使得權值股成為首波調節對象。沈萬鈞表示，關鍵在於新制下股票分類方式改變，其中FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）最具殺傷力。若權值股如台積電未來被歸類到FVOCI，即便出售時有巨額獲利，也無法列入損益，只能進入資本公積，對EPS與當期獲利完全沒有幫助。因此壽險必須在新制度生效前「最後一次」把多年累積的未實現利益落袋，否則未來將喪失透過處分股票美化獲利的工具。除了會計制度改變外，TW-ICS也帶來壽險業不可忽視的資本壓力。在新制中，科技股、電子權值股的風險係數普遍偏高，若壽險公司在開帳日仍持有過多高貢獻度的權值股，資本適足率恐被大幅侵蝕，影響評等與未來投資彈性。因此年底的調節不只是獲利考量，更是資本結構管理的必然舉措。沈萬鈞強調，這波賣壓與景氣循環、獲利動能、基本面等產業前景完全無關，是新制轉換期的「技術性調整」。壽險公司越是持有多年獲利龐大的績優股，如台積電、聯發科、大型金融與電子權值股，越可能成為年底前被調節的標的。