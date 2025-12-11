我是廣告 請繼續往下閱讀

近日網路熱議私校輔大竟是「國立」卻是直屬「羅馬天主教教廷」，直呼「誰敢想誰敢想」，也引起網友分享，在台灣可能不覺得「輔大」名稱有用，但出國交換時選項卻是多到選擇困難。輔仁大學校方親自解密，輔大是華語世界唯一由教廷建立的高等學府，並且校長任命需要經過教廷核可。Threads平台上，一名網友分享「輔仁大學」直屬羅馬天主教廷，英文Fu Jen Catholic University的「Catholic」代表全球天主教高等教育聯盟。也有校友回應，出國交換發現輔大提供交換的學校多到讓人有選擇困難；在國外找工作，公司得知是「宗座大學」畢業生（Pontifical University）都會多看兩眼。輔仁大學解釋，由於歐洲社會的傳統，辦教育並不是政府的責任，而是由教會負責，中古時期有名的大學，都是由教會興辦，因此才有「宗座大學」，或稱宗鐸大學，是由聖座直接設立或批准設立的大學。輔大1925年原本在北京成立，並在1961年在台復校，是華語世界唯一由教廷建立的高等學府，也是台灣唯一直接隸屬羅馬教廷教育部的大學。輔大延續宗座大學制度，校長任命需經教廷核可，多位聖座駐台大使及駐教廷大使退休後也受頒輔大名譽博士，顯示其在台灣與梵蒂岡外交關係中扮演的關鍵角色。今年創校百年更是獲得教宗良十四世親函祝賀。此外，輔大更是聯合國教科文組織（UNESCO）旗下「國際天主教大學聯盟」少數亞洲會員之一，展現其在學術與宗教網絡上的獨特性。由於屬於全球天主教高等教育網絡的一環，輔大與全球近500所大學締結姊妹校，更以共享全球1,900多所天主教大學的資源，版圖觸及東歐、南歐及波羅的海地區。為接軌國際，輔大每年提供超過750門全英語課程，並設置多個全英學程。國際經營管理碩士班的「1+1 碩士雙聯學位」計畫迄今已深耕十年，成功將學生送往美國、澳洲、法國及西班牙等國知名學府，讓學生獲得兩校頒發的碩士學位證書，為職涯發展增添國際競爭力。