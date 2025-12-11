一家室內裝修公司竟然拿下國防部 5.9 億元的炸藥標案？台南「福麥國際裝修」近期遭立委王鴻薇質疑資格不符，引發外界關注。雖然國防部火速澄清其合規性，但這家公司究竟什麼來頭？其實，福麥國際不只是單純的裝修公司，背後更連結了台南在地建商「福麥建設」，遭在地人揭露：「財力十分雄厚。」

資本額與標案金額落差引質疑

王鴻薇質疑，福麥國際室內裝修公司資本額1900萬，卻能標下5.9億的國防部「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃店進口快篩劑翻版。不過，國防部長顧立雄說明，該業者具有從事國際貿易的代理商資格，符合招標資格。

▲國防部宣布國軍「官兵急難貸款」明年元旦上路，最高可貸120萬元。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國防部5.9億「RDX海掃更」炸藥採購案，得標廠商「福麥國際裝修」引發討論。（圖／記者呂炯昌攝）
福麥國際做什麼？與「福麥建設」關係匪淺

實際至經濟部公司登記查詢，福麥國際室內裝修公司設立在「臺南市中西區和真街79號」，該址也是台南「天麗行館」及「福麥建設」公司登記地址。福麥國際室內裝修負責人是李文慶，而天麗行館與福麥建設負責人則是李淑玲。

根據勞動部勞動力發展署及福麥國際人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，也是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，前身「福麥宅修」更是台南當地經營十多年、號稱是台南最大房屋修繕公司

▲天麗行館是台南在地旅宿，鄰近鄰近海安路藝術街、花園夜市等景點，雙人房平日一晚約3000元以內。（圖／Google評價）
在地建商財力雄厚，鄰居曝：是好野人

福麥建設則是台南當地建商。根據「新屋網」資料指出，福麥公司過去在台南東區、仁德區推出過「自由透天」、「德洋居」及「福麥德揚居」等透天產品。《聯合新聞網》報導則指出，福麥李姓老闆夫妻待人處事善良，跟里內互動很好。鄰居則透露，老闆夫妻是「好野人」，背後實力雄厚

