一家室內裝修公司竟然拿下國防部 5.9 億元的炸藥標案？台南「福麥國際裝修」近期遭立委王鴻薇質疑資格不符，引發外界關注。雖然國防部火速澄清其合規性，但這家公司究竟什麼來頭？其實，福麥國際不只是單純的裝修公司，背後更連結了台南在地建商「福麥建設」，遭在地人揭露：「財力十分雄厚。」
資本額與標案金額落差引質疑
王鴻薇質疑，福麥國際室內裝修公司資本額1900萬，卻能標下5.9億的國防部「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃店進口快篩劑翻版。不過，國防部長顧立雄說明，該業者具有從事國際貿易的代理商資格，符合招標資格。
福麥國際做什麼？與「福麥建設」關係匪淺
實際至經濟部公司登記查詢，福麥國際室內裝修公司設立在「臺南市中西區和真街79號」，該址也是台南「天麗行館」及「福麥建設」公司登記地址。福麥國際室內裝修負責人是李文慶，而天麗行館與福麥建設負責人則是李淑玲。
根據勞動部勞動力發展署及福麥國際人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，也是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，前身「福麥宅修」更是台南當地經營十多年、號稱是台南最大房屋修繕公司。
在地建商財力雄厚，鄰居曝：是好野人
福麥建設則是台南當地建商。根據「新屋網」資料指出，福麥公司過去在台南東區、仁德區推出過「自由透天」、「德洋居」及「福麥德揚居」等透天產品。《聯合新聞網》報導則指出，福麥李姓老闆夫妻待人處事善良，跟里內互動很好。鄰居則透露，老闆夫妻是「好野人」，背後實力雄厚。
資料來源：經濟部公司登記查詢、新屋網
