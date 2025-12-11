台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》
即將於本周六晚間9點在公視頻道播出2集；晚間11點於公視+、 LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。韓星李廷鎮特別為好友温昇豪來台宣傳， 不僅力挺出席9日的首映會，昨（10）日更破天荒現身台灣「 直播天后」丟丟妹的海鮮直播平台掀起轟動！李廷鎮毫無偶包，完美融入台味節奏， 一腳跨在台階上、逐字喊出台味叫賣台詞：「樓頂揪樓下！賣海鮮！ 賣牛肉！」拍桌耍狠毫不手軟，吸引1.5萬人同時湧入觀看。
李廷鎮登上丟丟妹直播！吸引萬人觀看
李廷鎮為了好兄弟温昇豪登上丟丟妹直播，丟丟妹得知雙帥在《整形過後》中飾演整外醫師，她大膽公開自己懷孕時期的全身照，
請兩位判斷她是否有整形。變化過大的照片讓李廷鎮驚呼：「 妳真的做得很完美欸！」結果丟丟妹立刻澄清：「我完全原裝！」 更驚爆從92公斤產後一個月就甩肉成功，共暴瘦40公斤， 讓温昇豪震驚直喊：「太誇張了吧！」 丟丟妹索性現場諮詢兩位劇中的專業醫師「如果要做， 可以怎麼調整？」李廷鎮建議：「從肉毒、雷射開始， 皮膚彈性會更好。」讓丟丟妹笑喊：「今天真的是上了一課！」
直播中更上演台韓廚藝大戰，兩位男神化身型男大主廚，李廷鎮示範韓式海鮮拉麵，先用鮮蝦、蛤蜊煮高湯，
再加入兩包泡麵，堅持滾煮4分鐘是靈魂關鍵， 最終撒上蔥花香氣四溢。
丟丟妹一口喝湯大讚：「太鮮甜了吧！」
還要求翻譯立刻轉告李廷鎮「好吃！」 而不甘示弱的温昇豪則端出台式海鮮粥， 以俐落切菜手勢震撼直播間，加入鮮蝦與蛤蠣煮出濃郁湯底，最後「 油蔥酥」收尾驚豔全場，連李廷鎮吃完都點頭：「 這超適合當下酒菜！」丟丟妹更笑說：「第一次遇到小幫手一直吃， 還現場續碗的！」
下播後，李廷鎮表示這是他首次體驗台灣直播，
現場近距離觀看台式叫賣讓他目瞪口呆，「 雖然之前在韓國上過購物台直播節目，但這完全不同，覺得很有趣， 今天的反應也讓人驚喜。」 至於選擇端出韓式海鮮拉麵對決原因無他，「 想讓觀眾看到簡單又能上手的料理，又有韓國風味， 那就非韓式海鮮泡麵莫屬了。」此外，《整形過後》 包下台北七大捷運站看板，包含忠孝復興手扶梯大面廣告牆， 以及中山站地下街一字排開集結五位主演的角色海報， 温昇豪也特別攜李廷鎮朝聖，在李廷鎮個人海報前打卡合影， 留下值得紀念的一刻。
《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，
六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導。 劇情以温昇豪、張榕容、安心亞任職的「爵仕美診所」為核心舞台， 劇情並不以醫療程序為爽點，而是透過每個「想變美」的個案， 看見現代人的隱形傷口。
《整形過後》將在本週六（13）日
晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、 LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、 三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李廷鎮為了好兄弟温昇豪登上丟丟妹直播，丟丟妹得知雙帥在《整形過後》中飾演整外醫師，她大膽公開自己懷孕時期的全身照，
直播中更上演台韓廚藝大戰，兩位男神化身型男大主廚，李廷鎮示範韓式海鮮拉麵，先用鮮蝦、蛤蜊煮高湯，
丟丟妹一口喝湯大讚：「太鮮甜了吧！」
《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，
《整形過後》將在本週六（13）日