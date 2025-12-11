我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（如圖）今被問及與民視合約進度，他直呼心情很冤枉。（圖／民視提供）

胡瓜翻臉民視：很冤枉！合約內情一次看

▲胡瓜（後排中）帶著《鑽石舞台之夜》演唱會將於明年3月21、22日登上台北流行音樂中心演出，卡司集結余天、黃西田、翁立友等人。（圖／萬星傳播提供）

資深藝人胡瓜今年10月傳出與長期合作的民視不續約，疑似為主持費用喬不攏鬧翻，合約問題對簿公堂，到了本月初，胡瓜又傳出錄製民視特別節目，雙方續約盼出曙光。今（11）日胡瓜出席《鑽石舞台之夜》演唱會宣傳餐敘，被問及此事口風緊閉，在眾人頻頻追問之下，他情緒愈來愈重，不忍吐露：「很冤枉」，更脫口認了：「你們不知道的事情太多了！」內情引發好奇。胡瓜今稍早現身，此次是他被傳出與民視翻臉又和好首次面對媒體大眾，針對相關主持費、不同台白冰冰等議題，胡瓜一一打槍回答，口風密實如初，表示明（12）日要出席華視節目《週末最強大》記者會，屆時再一次說明。不過，現場媒體不罷休，繼續追問胡瓜與民視合約進度、除夕節目打算等，他終於拿出一點態度，沒些好氣地表示，目前的新聞很多都與實際情況不符合，心情很冤枉，更脫口喊：「你們不知道的事情太多了！」有些難言之隱。回顧胡瓜與民視之間始末，胡瓜想離開《綜藝大集合》，因為與電視台主持費談不攏有關，他目前1小時主持費是25萬元，支出讓電視台吃不消，有意想跟胡瓜商談降價，但胡瓜認為外景節目風吹日曬雨淋，酬勞這塊不願退讓，死守最後行情防線，這才萌生去意。先前，民視也向《NOWNEWS今日新聞》證實已聯絡律師，「目前台灣電視台已不再與主持人直接簽約，因此未來將改由大藝公司與電視台簽約。雙方目前正積極協商。」到了本月初，傳出胡瓜答應以每月200萬元的價碼繼續主持《綜藝大集合》，等同續約破冰。