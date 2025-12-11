我是廣告 請繼續往下閱讀

裝修公司買炸彈？顧立雄回應了

國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」。對此，政客爽今（11）日揪出過去也有前身是小吃店的公司取得16.5億快篩、資本額50萬的超私公司拿1.7億補助進口雞蛋，「台灣已經再創經濟奇蹟，只要有心，人人都可以承接上億政府標案」。國民黨桃園市議員凌濤指出，福麥國際室內裝修公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，台灣國防部旋風炸彈，竟然由衛浴專家福麥公司承攬？以0.12億資本額承攬國防部5.9億的巨額「武器、彈藥及其零件」採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。凌濤也指出，民進黨過去劣跡斑斑，由200萬資本額小吃店前身高登環球，取得16.5億快篩；又有50萬資本額「1人公司」超思承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財，令國人感到憤怒。對此，政客爽今日在臉書發文狠酸，「是的，台灣已經再創經濟奇蹟，只要有心，人人都可以承接上億政府標案」。政客爽嘲諷道，「而且在企業轉型這方面，我覺得民進黨政府帶領台灣走向一個非常好的方向，裝修公司可以接軍購案、小吃店可以接快篩、一人公司可以接拿破億補助，做進口雞蛋的生意。全世界都應該以台灣為榜樣，重振目前全球經濟的頹勢。」網友們也紛紛留言表示，「這⋯會讓我一個賣肉羹的胡思亂想捏」、「這就是找律師當國防部長的原因」、「今天全台灣最勵志的故事」、「以小搏大的經濟奇景」、「我想開一間蝦中蝦水族館！競標之後的幾艘潛艦製造，有金主要投資嗎？」、「下次可能賣玉蘭花的會標到飛彈」。國防部長顧立雄今（11）日解釋，福麥具有從事國際貿易代理商的資格，只要能夠提出相關輸出許可的證明，都有資格來投標，不過仍未能釋疑。國民黨桃園市議員詹江村酸，原來綠友友已開始做軍火生意，難怪要一直挑釁中國。