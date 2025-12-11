我是廣告 請繼續往下閱讀

台北上海雙城論壇原訂9月25日登場，但經過多次延期後，傳出台北市長蔣萬安12月27、28日將赴上海出席雙城論壇。對此，社民黨台北市議員苗博雅建議，蔣萬安可以趁機拜訪小紅書在上海的母公司，讓小紅書配合台灣法律打詐，若真成功對蔣萬安將會加分。苗博雅今日受訪表示，蔣萬安日前對小紅書做了非常多的發言，公開受訪至少評了3次以上，相信他很關心這個問題，近日他有看到1份民調，內容顯示蔣萬安在年輕人的支持度輸給立委王世堅，所以也許蔣萬安想要用關心小紅書這件事，提高他在青年族群的支持度。苗博雅表示，既然蔣萬安都說雙城論壇是國內少數還可以跟中共溝通的平台，她建議蔣萬安利用雙城論壇的機會，去到上海順便拜訪小紅書的母公司，要求小紅書配合台灣政府打詐，在台灣設個代表，那小紅書的問題就可以解決掉一大半，相信若真的能夠成功也是加分，對於台灣300萬的小紅書用戶來講，他們應該也會覺得蔣萬安溝通做得不錯。苗博雅說，要讓雙城論壇變得更有意義，不要只是好像政治大拜拜，去跟中共的官員拍幾張照，就覺得自己行情提升了。