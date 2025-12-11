我是廣告 請繼續往下閱讀

全聯位於台中大肚的倉儲在2024年12月19日發生重大火警，造成9名工人不幸罹難，全案於今日偵結，檢方依過失致死及違反職安法，起訴全聯公司工程科技部主管施男等14人，以及全聯、互益、新菱等3家公司。對此，罹難者廖姓水電工頭父子家屬氣憤表示，新菱公司態度惡劣，不僅拖超過半年沒有賠償，理賠金甚至還對半砍又再扣保險金，讓原本提出的1500萬賠償殺價到450萬，形同在傷口上灑鹽，強調絕不接受和解。檢方指出，全聯、互益、新菱公司在工務會議前就知道，現場鋪有易燃PS板，且管道間有縫隙直通PS板位置，卻未禁止明火使用；當天，新菱公司趕工時，監工陳姓主任工程師並未申請動火許可，就指示下包商紋禕公司以乙炔切割樓板，且施工時未依規使用防火毯，只用簡易板材遮蔽，安衛巡檢人員發現後也未要求改善，導致高溫火星掉落一樓，引燃PS板，最終造成7名本國工人、2名越籍工人，共9人身亡。檢方偵結後依違反職安法、過失致死等罪起訴全聯、互益、新菱公司等3名法人及工程部主管施男等14人，其中新菱公司現場負責人藍男、監工陳男，事前漠視工安重責，偵查期間又否認犯行、推卸責任，犯後態度不佳，建請法院對2人從重量刑。根據《聯合新聞網》報導，廖姓工頭的姐姐表示，弟弟隸屬通順公司，而通順則是新菱的下包廠商。事發後半年多，家屬並未獲得賠償，而是等到火調報告出爐、確認肇責後，新菱才開始談和解。家屬原本要求1500萬元賠償金，卻遭對方「砍半」，且通順替員工投保的300萬元還要從中扣除，等於新菱實際只願給450萬元。家屬痛批「大公司的做法實在太欺負人」，直言這樣的處理方式完全沒有誠意，形同在傷口上反覆灑鹽，因此不願接受和解。